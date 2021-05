Los síntomas neurológicos producidos por el Covid-19 sextuplican el riesgo de morir

Los pacientes enfermos de Covid-19 que desarrollan síntomas neurológicos tienen un riesgo seis veces mayor de morir, según un estudio internacional publicado el martes (11.05.2021) en la revista médica JAMA Network Open.

Los resultados, aún provisionales según explicaron los investigadores, se obtuvieron con el análisis de 3.744 adultos hospitalizados en 133 ubicaciones alrededor de los cinco continentes.

La principal conclusión del estudio fue que el 82 % de los pacientes hospitalizados desarrollan síntomas neurológicos que van desde dolores de cabeza a la pérdida del olfato o el gusto, lo que sextuplica el riesgo de morir.

«Tener cualquier síntoma neurológico relacionado con el Covid-19, desde algo aparentemente inofensivo como la pérdida del olfato hasta eventos importantes como accidentes cerebrovasculares, se asocia con un riesgo seis veces mayor de morir», según un comunicado.

Además, los pacientes con enfermedades neurológicas preexistentes como demencia o migrañas crónicas tienen un riesgo doble de desarrollar síntomas neurológicos relacionados con el Covid-19.

In this multicohort study, neurological manifestations were prevalent among patients hospitalized with #COVID19 and were associated with higher in-hospital mortality. https://t.co/UlU8tmkL9G

— JAMA Network Open (@JAMANetworkOpen) May 11, 2021