Lucas Careaga forma parte de la selección de karting y recibe respaldo de OTK Bolivia

Este jueves, en las oficinas de la Febad en La Paz, le entregaron un kart para que corra en todas las pruebas. Junto a Gutiérrez junior irán al Panamericano de Colombia

Fuente: FEBAD

El joven piloto potosino de nueve años Lucas Careaga formará parte de la selección boliviana de karting que participará en eventos internacionales y recibirá el apoyo de OTK Bolivia con la adquisición de un nuevo kart para que compita en los diferentes eventos.

“Gracias a que es campeón nacional y al buen desempeño que mostró en las últimas carreras, tanto departamentales como a nivel Bolivia, la empresa OTK decidió respaldarlo con el chasis de un kart para que pueda estar presente en los diferentes campeonatos”, indicó el presidente de la Comisión Nacional de Karting (CNK) Orlando Careaga Campos.

“Es un honor tener a Lucas en el equipo, tener un piloto veloz, que compite a un muy buen nivel en las diferentes competencias», indicó Pedro Pablo Calvimonte, representante de OTK Bolivia.

‘Me Incentiva’

“Me siento muy contento por recibir este respaldo. Me ayudará mucho en mi crecimiento como piloto y me incentiva mucho más para seguir corriendo. Es un honor para mí ser parte de OTK Bolivia, me siento muy emocionado y feliz para llevar el nombre de Bolivia a todas partes”, dijo el joven piloto que destacó en los dos últimos años a nivel nacional al obtener el título en su categoría.

La entrega del kart se hizo este jueves por la mañana en oficinas de la Federación Boliviana de Automovilismo Deportivo (Febad) en La Paz, donde también estuvo presente como invitada la viceministra de Deportes Cielo Veizaga.

“Quiero saludar a nuestro deportista estrella. Estamos aquí porque creemos en ti y tu talento. Estamos para apoyarte. Te deseamos el mejor de los éxitos”, sostuvo la autoridad.

Equipo

Lucas es el segundo miembro de la selección, ya que el otro integrante es el cruceño Rodrigo Gutiérrez junior, de 16 años, uno de los mejores corredores del país, subcampeón del Sudamericano de Rally 2019 con tan solo 15 años y que desde este año compite en el Campeonato de Estados Unidos de Fórmula 4. A mediados de abril recibió su kart por parte de OTK Bolivia en Santa Cruz.

Por el momento los dos son los únicos integrantes de la selección que se entrenan para participar en el Panamericano que se disputará a mediados de año en Colombia.

“Es un logro que se empiece a gestionar este tipo de cosas porque por el momento que estamos pasando conseguir esto es importante para los deportistas. Esto es un comienzo para que sigan creciendo”, apuntó el titular de la CNK.