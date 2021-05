Manfred Jr. se defiende: ‘en el tema laboral, el señor Manfred Reyes Villa no es mi padre’

En Cochabamba, el concejal Manfred Reyes Villa Avilés, hijo del alcalde, salió a defenderse de las críticas que recibió de parte del MAS y aseveró que en el plano laboral no se considera hijo del burgomaestre para cumplir con su trabajo fiscalizador desde el legislativo.

“Yo separo el tema familiar con el tema laboral. Entonces en el tema laboral el señor Manfred Reyes Villa no es mi padre, no es nadie, es un alcalde más y yo estoy aquí para trabajar y hacer mi trabajo”, dijo Manfred Jr., según reporte de radio Kancha Parlaspa de la Red ERBOL.

Manfred Jr. se pronunció después de que el MAS presentó un proyecto de ley para evitar que familiares asuman cargos en el órgano ejecutivo y al mismo tiempo legislativo en una misma entidad territorial.

Los oficialistas argumentaron que se pretende evitar casos como el de Manfred Reyes Villa que es alcalde al mismo tiempo que su hijo es concejal, porque con esa relación de familiaridad no habría una efectiva fiscalización.

Manfred Jr. señaló que existen 11 concejales en Cochabamba y que no solamente uno fiscaliza. Agregó que cuatro curules corresponden al MAS.

Acusó al Movimiento al Socialismo de informar mal a la gente y de buscar “problemas donde no hay”.

El concejal Reyes Villa Avilés acotó que está tranquilo respecto al proyecto de ley que impulsa el MAS, debido a que fue electo como concejal gracias a la votación.

“Yo creo que los que más afectados (con el proyecto de ley) van ser del MAS mismo, porque ellos son los que meten están acostumbrados a hacer todo por dedazo en todo, les va afectar más a ellos. En mi caso específico no me afecta. El pueblo ha sido el que me ha elegido y no pueden vulnerar los derechos de un concejal”, agregó.