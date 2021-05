Munir Somoya, el boliviano que prepara a campeones mundiales de boxeo

El boliviano Munir Somoya es el preparador físico del campeón mundial de boxeo, el mexicano Saúl ‘Canelo’ Álvarez, y del estadounidense Andy Ruiz, que también fue campeón. Ambos pugilistas son entrenados por Eddy Reynoso. El último título que festejó nuestro compatriota fue el sábado, cuando ‘Canelo’ derrotó al inglés Billy Joe Saunders para hacerse de su tercer cinturón en el peso supermediano.

La pelea de unificación de títulos de la categoría peso supermediano, se disputó en Arlington, Texas, ante 73.000 aficionados. El mexicano ahora es campeón supermediano de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), además de poseer los cinturones del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Munir calificó como su mejor noche la que vivió el sábado desde la esquina del ‘Canelo’. “Para mi es una satisfacción, para mi familia, para mi país, para todos. La verdad que a veces no me lo puedo creer donde estoy… Esta última pelea ha sido para mí el evento más grande en el que he estado, el sentir a 73.000 personas fue impresionante, te puedo decir que lo del sábado fue mi mejor noche”, dijo Munir Somoya en contacto telefónico con DIEZ.

La noche del sábado, Álvarez se impuso a Billy Joe Saunders por nocaut técnico tras disputarse el octavo asalto, ya que el equipo de Suanders paró la pelea por el golpe en el ojo derecho que recibió el británico, un ‘uppercut’ certero, que no llegó de casualidad, pues nuestro compatriota revelo que ese golpe lo había trabajado durante meses.

“Cuando Saúl entró a la pelea vi en él mucha confianza en los primeros cuatro rounds, pero el quinto y el sexto Billy Joe Saunders se acomodó un poco y esos dos rounds los domino un poco más. Pero después Saúl salió con todo y fue de un ‘uppercut’, un golpe que lo practicó con Eddy (Reynoso) durante meses”, manifestó el cruceño.

“Saúl no tiende a ver las peleas de los oponentes, Eddy sí, entonces él veía mucho que Billy Joe Saunders se agachaba bastante en sus peleas y lo estudio muy bien y por eso uso el ‘uppercut’ para ganar”, agregó.

Munir Somoya tiene 36 años y hace 16 que radica en México, donde conoció al ‘Canelo’ Álvarez, con quien trabaja desde hace tres años. Luego se sumó al equipo Andy Ruiz, que también fue campeón mundial, en la categoría de peso pesado.

A principios de mayo Ruiz peleó frente al mexicano Chris Arreola al que derrotó dando un paso importante en la búsqueda de recuperar el título mundial, que perdió en 2019 ante el británico Anthony Joshua.

Trabajar con esas estrellas del boxeo mundial llenan de satisfacción a Munir Somoya, quien, además de aportarles lo que sabe, también considera que sigue aprendiendo sobre todo del entrenador Eddy Reynoso.

“Para mi es una satisfacción estar con los campeones del mundo y la verdad que es un trabajo muy profesional, cada día aprendo más sobre todo de Eddy Reynoso. El conocimiento que tiene es grande, se puede poner a dialogar de boxeo con los mejores del mundo y la verdad que tiene mucho conocimiento, entonces yo me apego mucho de él y aprendo mucho de él”, se sinceró.

Luego de la pelea del ‘Canelo’ todo el equipo tiene una vacación de 20 días como es habitual luego de concentrar durante varios meses para una pelea por el título mundial, pero en el caso del boliviano regresará al trabajo arduo el 24 de este mes, fecha en la que Andy Ruiz tiene previsto retomar los entrenamientos.