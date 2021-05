Oposición pide que Evo se disculpe con el oriente y desde el MAS lo justifican

Fuente: paginasiete.bo

Las declaraciones del expresidente Evo Morales respecto a que «en el oriente son pandilleros» generó una serie de reacciones, tanto de la oposición que exige al exmandatario que pida disculpas, como desde el Movimiento Al Socialismo (MAS), que justifica sus declaraciones.

«Mientras los bolivianos estamos trabajando para cuidar la salud y el empleo, Evo Morales sigue insultando a nuestra tierra y nuestra gente. La confrontación y la violencia es su forma de vida porque solo le interesa el poder. Los bolivianos no podemos prestarnos a su juego», afirmó el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho.

Asimismo, el diputado de Santa Cruz por Creemos José Carlos Gutiérrez publicó en sus redes sociales, “¡Ya basta de insultarnos! Es un atrevimiento que se exprese así de una población que lo único que hace es trabajar por Bolivia, y que lo único que quiere es atención a sus demandas. ¡Evo Morales le pedimos que se retracte y pida disculpas!”.

Mientras que la activista cruceña Alejandra Serrate compartió en sus redes: “Según Evo Morales los pandinos, benianos y cruceños somos ‘pandilleros’. ¿Alguna muestra más clara de racismo, odio y regionalismo?”.

El senador de Creemos, Erick Morón, declaró Santa Cruz es um «modelo a copiar» y que las palabras de Morales «caen en saco roto».

«El oriente boliviano, provee alimento a toda Bolivia, somos un departamento productivo, siendo pandilleros o no hemos demostrado claramente como se lidera la economía productiva en el país y es un modelo a copiar a otros departamentos, las palabras vertidas por Morales caen en saco roto», manifestó.

El tema no pasó desapercibido en el MAS, partido en el que afirmaron que no se sienten aludidos con el adjetivo de «pandilleros».

«El hermano Evo tiene que especificar a quiénes les dijo pandilleros, yo soy un joven que me formé políticamente en el MAS, veo que se generaliza porque no sabemos a quiénes se refiere. No me siento aludido porque cuando uno hace un discurso se le van las palabras”, dijo el diputado Rolando Cuellar, en Red Uno.

El también diputado masista Héctor Arce afirmó que con ese término Evo se refirió a los «traidores» del MAS y puso como ejemplo el caso de Eva Copa.

“Esos (lso ‘pandilleros’) son los mercenarios políticos, son delincuentes políticos que se aprovechan de la estructura del Movimiento Al Socialismo para fines propios, puedo darles muchos nombres, no son elegidos abandonan, no se les da una pega y se molestan, entran a la política por un cargo eso no es convicción”, manifestó Arce.