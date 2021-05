Pacientes con cáncer protestan en la puerta del ministerio de Salud, advierten con otras medidas

Pacientes con cáncer protestan en puertas del ministerio de Salud, en la ciudad de La Paz, exigiendo atención a sus demandas. Aseguraron que en plena pandemia del coronavirus (Covid-19) no pueden encontrar atención médica oportuna, ya que en su situación es crucial para sus vidas aplicar al tratamiento contra el cáncer.

“En esta pandemia nuestros funcionarios, el ministro (de Salud) se ha olvidado de las personas con cáncer, no tenemos un plan de contingencia, no hay médicos que atiendan, los pacientes con cáncer no podemos esperar con nuestro tratamiento, el tratamiento se para y para nosotros es la muerte”, afirmó una de sus representantes.

Este lunes, los pacientes y familiares con cáncer se apostaron en la puerta del ministerio de Salud, desesperados al no encontrar una respuesta de las autoridades de Gobierno. Según una de sus presentantes, enviaron varias notas para exigir una audiencia con autoridades de salud, pero no obtuvieron respuesta.

Manifestaron que están a la espera de día y hora para una audiencia con el ministro de Salud, Jeyson Auza, de lo contrario asumirán otro tipo de medidas de presión como la huelga de hambre.