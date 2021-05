Padre exige justicia por su niña atropellada en Porongo

«Mi niña me dice papito no llores, no me he muerto todavía»

Fuente: Gigavisión

En la ciudad de Santa Cruz, Rubén Gutiérrez, padre de la niña atropellada en la localidad de Porongo el pasado fin de semana, dijo estar contento y con esperanzas por la visita del fiscal departamental para investigar el accidente.

Gutiérrez, confía que la señora Vanesa Sosa, quien causó el atropello aparecerá, ya que hasta la fecha debe más de 10 mil bolivianos en el hospital. Indicó que su niña está contenta y le da aliento porque le dice: «papito no llores, no me he muerto todavía». Espera que la culpable de la cara el día viernes.​

Vanesa Sosa Melgar es citada a declarar este viernes por homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito

El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, llegó hasta el Hospital de Niños a visitar a la menor que fue atropellada en la localidad de Porongo junto a su madre.

La autoridad señaló que aún no hay orden de aprehensión contra la señora Vanesa Sosa Melgar, porque el Ministerio Público luego del hecho no fue informado sobre ninguna persona aprehendida.

Mariaca informó que la mujer será citada a declarar este viernes por los delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, señaló que no encubrirán a nadie y le caerá todo el peso de la ley.