Pese a récord de casos, vehículos circulan luego de las 20:00 y locales no cumplen en Cochabamba

Gendarmes del municipio recorrieron esta noche las calles de Cochabamba, con el propósito de que las medidas dispuestas sean acatadas. Continúa el incumplimiento, en una jornada dura para el departamento, luego de que se conociera sobre 952 contagios nuevos de Covid-19.

Fuente: Opinión

En la jornada más cruda para Cochabamba, pues esta noche el Servicio Departamental de Salud (SEDES) confirmó la cifra de contagios más alta en lo que va de la pandemia (952 casos positivos), algunos locales de la Llajta y motorizados no cumplen con las medidas establecidas por las autoridades locales para frenar la escalada de positivos.

Un grupo de gendarmes municipales recorrió las calles, en procura de llevar el control de la cuarentena y no permitir el tránsito de personas y movilidades. No obstante, la Intendencia detectó locales que no se adaptan a lo dispuesto desde el Comité de Emergencia Departamental (COED) , por lo que han sido clausurados y decomisados.

Guardias del municipio han patrullado las principales vías. Sin embargo, se ha evidenciado la presencia de autos circulando luego de las 20:00, horario límite marcado por las autoridades locales para estar en las calles.

Esta noche, el SEDES dio a conocer que 952 personas contrajeron el virus en las últimas horas, mientras que 28 han fallecido.