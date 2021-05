Piraí Vaca: «Me creía invencible, pero este virus es una ruleta rusa»

Fuente: https://asuntoscentrales.com

Está ya prácticamente recuperado de la enfermedad. El destacado guitarrista boliviano Piraí Vaca contó este domingo en exclusiva a Asuntos Centrales su experiencia con el coronavirus, que lo llevó a ser internado por cinco días en una clínica, como nunca le había ocurrido hasta ahora en su vida. «Al principio me dije: cómo me puede dar esta enfermedad a mí que soy invencible. Jamás me enfermo, nunca había sido internado. No tengo enfermedades de base. Todas mis dolencias las arreglo con ejercicio, con mis ayunos de hasta 15 días, meditación. No voy al médico nunca.Mira a quién le cayó, al más fuerte de la casa. Muchos nos creemos exentos de esto, pero es una ruleta rusa. Hay que tener cuidado con esto», dijo.

Contó que su esposa y su hijo fueron los primeros en contraer el virus y después de ellos, el 25 de abril pasado, cayó él. «Lo curioso en mi caso es que empeoraba, a pesar de la medicación. Mi cuerpo no desarrolla anticuerpos. llegó el momento en el que tuve que ingresar a la clínica, hace una semana. Fue un viaje personal. Cuando me infecté me sentí un poco resfriado, no le di importancia y seguí trabajando. Cuando empeoré sentí una debilidad que nunca conocía en mi vida tan intensa. Decidí recostarme y no hacer nada. El cuerpo necesita ese espacio. La tercera fase sobrevino cuando mi pulmón se veía cada vez peor en la tomografía y me tuvieron que internar a la clínica, donde de pronto mi mente se abrió a otras esferas, en el aislamiento y la soledad. Estuve muy mal. En el primer día necesité un poco de oxígeno.

No es un chiste. No temí perder la vida, pero me asusté, porque no había enfermedad que me doblegue. No hay que descuidarse, veo fiestas con 100 o 200 tipos sin barbijo. Si no podés evitar la vida social al menos pongámonos barbijos y tengamos distanciamiento social. No nos podemos enfermar todos a la vez», afirmó.

Dijo que la experiencia con el coronavirus le ha dejado claridad mental sobre la necesidad de solidaridad, sensibilidad y compasión. «El estado de inquietud no nos permite conectarnos con nuestra razón de ser. Este frenazo me hizo reconsiderar varias cosas en la carrera de la vida», agregó.