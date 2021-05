¿Qué pasa si no sé que estoy infectado y recibo la vacuna?

Una persona infectada de Covid-19 no debe vacunarse. Las recomendaciones de la OMS indican que, si se está pasando la enfermedad con síntomas leves o se es asintomático, hay que esperar hasta cumplir el período de aislamiento indicado por los profesionales sanitarios, el cual, generalmente comprende cuatro semanas. Sin embargo, ¿qué pasa si uno está infectado, pero no lo sabe y recibe la vacuna?

El infectólogo Carlos Paz asegura que quienes se vacunen sin saber que tienen coronavirus no deberían presentar ningún problema más allá de lo que tiene que ver con los síntomas de la enfermedad.

“Hay que entender que la vacuna tiene como única misión formar anticuerpos, entonces, no tiene poder de ‘sobreinfectar’ a las personas”, asegura.

El médico se refiere a un paciente que se vacunó cinco días después de haberse infectado de covid. Este desarrollará los síntomas de la enfermedad como cualquier otro y, dependiendo de su nivel de defensas o de la carga viral, podrá ser asintomático o con cuadro leve o grave.

“Ya se ha estudiado a pacientes que han tenido el virus incubado y han tomado la vacuna, no ocurre ningún efecto diferente, la vacuna no tiene poder de causar inmunodepresión”, señaló Paz.

En el caso de haber dado positivo al Covid, el galeno, que trabaja en San Pablo (Brasil), recomienda tomar en cuenta la instructiva de la OMS, que indica un periodo de cuatro semanas mínimo como tiempo de espera, luego de haber dado negativo, para recién vacunarse.

En el caso de los que han recibido plasma hiperinmune, el experto recuerda que el tiempo de espera para vacunarse debe ser de 90 días luego de la transfusión.

“Es necesario ese tiempo porque el paciente recibe anticuerpos de otra persona. No significa que la vacuna nos va a hacer mal, pero vamos a estar con nuestro sistema inmunológico confundido, sin saber qué hacer”, añade.

Además de despejar las dudas sobre los vacunados contagiados, el médico recordó que el principal método de prevención del contagio es el barbijo bien apretado a la nariz. “Yo uso la máscara todo el tiempo, he atendido pacientes sanos contagiados y sin el virus. Y nunca me he contagiado por el buen uso de la máscara”, afirma.

Finalmente, para despejar las dudas de los que quieren saber cuánto tiempo se puede estar sin consumir bebidas alcohólicas después de ser vacunado, Paz dice que lo recomendable es no beber dos semanas antes y dos semanas después.

“No es que la vacuna no sirve si uno bebe en un tiempo menor a ese, sino que es para garantizar una respuesta efectiva de la misma. En todo caso, si van a beber poco después, no lo hagan en exceso», concluye.