Quispe se molesta por una pregunta sobre su esposa y fustiga a la prensa

Fuente: paginasiete.bo

El gobernador de La Paz, Santos Quispe, se molestó con la prensa este lunes, cuando en una conferencia de prensa los periodistas le consultaron sobre las críticas a su esposa, Ana Maria Salgado, por su candidatura a la Asamblea Departamental. Apoyado por su militancia, fustigó a los comunicadores y acusó de discriminación al primero que hizo la pregunta.

“Sobre esa situación ya hemos hablado en canal 39 ¿Por qué tanto me molestas? ¿Por qué molestas a esta persona de cara aimara? ¿Por qué no le hablas al Manfred Reyes Villa? Está su hijo como concejal ¿Por qué me discriminas?”, cuestionó Quispe al periodista.

Cuando los trabajadores de la prensa insistieron con la consulta, sus allegados comenzaron a gritar: “¡Jallalla Santos Quispe!, ¡Jalla nuestro gobernador!”, con lo que evitaron más interrogantes.

Durante la campaña electoral, el exconcejal Mario Condori dio a conocer que la esposa de Quispe figuraba como candidata a Asambleísta Departamental y cuestionó la “doble moral” de la actual autoridad departamental por este hecho.