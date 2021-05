Rafael Paz: “Hablé con Pablo Escobar, me dio explicaciones y me disculpé con él”

Rafael Paz, presidente de Guabirá, se refirió en tono molesto a Pablo Escobar, encargado de la selección boliviana sub-20 de Bolivia, porque ninguno de los jugadores del club azucarero fue convocado a dicha selección, pero todo quedó en paz luego de un diálogo telefónico entre ambos.

“No puedo creer que no estén en la convocatoria…. O está ciego el técnico o no sé qué es, son jugadores titulares en Guabirá”, manifestó el titular del club azucarero.

Horas después Paz recibió la llamada de Escobar, quien le dio las explicaciones pertinentes y todo no pasó de un mal entendido.

“Hablé con Pablo Escobar, me dio explicaciones y me disculpé con él. Me dijo que no había convocado a varios jugadores de equipo que estaban con compromisos internacionales y que el tiempo de trabajo era corto. Hay que reconocer cuando uno se equivoca, pero faltó comunicación en este caso”, aclaró Rafael Paz.