Revelan unas imágenes de un OVNI que se sumerge en el mar captadas por el Ejército de EEUU

Las Fuerzas Armadas estadounidenses presentarán a final de junio un informe sobre la existencia de ovnis.



Fuente: https://www.20minutos.es

Las imágenes de un objeto volante no identificado (ovni) oscilando sobre la superficie del océano y luego sumergiéndose en él han sido difundidas esta semana en internet. El Pentágono ha confirmado que el vídeo fue captado por la Marina de los Estados Unidos.

Tal y como recoge Science Alert, aunque un portavoz del Pentágono confirmó que la Marina capturó las imágenes, este portavoz no comentó dónde y cuándo fueron filmadas.

El 14 de mayo, un cineasta que produce documentales sobre ovnis llamado Jeremy Corbell describió el misterioso objeto en su sitio web y escribió que «la Marina de los Estados Unidos fotografió y filmó ovnis de forma esférica y vehículos transmedios avanzados», es decir, naves que pueden viajar por aire y agua, en 2019.

Corbell también compartió las imágenes en Instagram y YouTube. En el clip, que parece haber sido tomado de una pantalla y ha sido editado, una mancha oscura y redonda se encuentra sobre el horizonte.

Voces masculinas son audibles en las imágenes; una dice: «despegó, reservándolo», mientras el objeto se mueve horizontalmente en la mira de la pantalla. La escena concluye con la mancha entrando en el agua, y una de las voces fuera de la pantalla dice: «¡Vaya, ha salpicado!» cuando el ovni desaparece, revela Corbell.

Según Corbell, el metraje fue filmado el 15 de julio de 2019, aproximadamente a las 11 de la noche, desde el Centro de Información de Combate del buque USS Omaha, cerca de la costa de San Diego, en California.

Las imágenes de radar del OVNI muestran una bola sólida, que mide aproximadamente 2 metros de diámetro, volando a velocidades de 74 a 254 kilómetros por hora. Su vuelo duró más de una hora, culminando con la esfera desapareciendo bajo las olas. No se encontraron restos en el lugar donde cayó el objeto. «Se utilizó un submarino en la búsqueda y no se recuperó nada», escribió Corbell.

«No sabemos qué, si es que algo, la Armada o el Pentágono podrían estar dispuestos a decir sobre el incidente del USS Omaha, pero estamos seguros de que el incidente es un misterio legítimo y esperamos cualquier información que pueda llegar», escribió el productor en Instagram.

La portavoz del Pentágono, Susan Gough, confirmó que el personal de la Marina capturó las imágenes que Corbell publicó, informó The Debrief el 14 de mayo. Gough le dijo a The Debrief en un correo electrónico que las imágenes se incluyeron en «exámenes en curso» del Grupo de Trabajo de Fenómenos Aéreos No Identificados (UAPTF), un programa de la Oficina de Inteligencia Naval de Estados Unidos que investiga informes de vehículos aéreos inexplicables, según The Debrief.

Sin embargo, Gough no comentó sobre ninguno de los otros detalles que Corbell incluyó en su artículo, informó The Debrief. Las imágenes no están clasificadas, y las imágenes fijas del ovni esférico se incluyeron previamente en una sesión informativa de inteligencia de UAPTF del 1 de mayo, escribió Corbell en un tweet el 14 de mayo.