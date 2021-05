Robert Blanco podría asumir la presidencia de la FBF: «No vamos a anular nada»

Ref. Fotografia: El exvicepresidente de la FBF, Robert Blanco, en conferencia de prensa. Foto: Escenario Deportivo-Alvaro Durán

Fuente: eldia.com.bo

El próximo lunes 24 de mayo será el día ‘D’, pues se conocerá el fallo del amparo constitucional interpuesto por el exvicepresidente de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Robert Blanco, quien acudió a la justicia ordinaria para buscar la presidencia de la entidad federativa, y en caso de ganar el proceso, anunció que no anulará las decisiones deportivas ni administrativas.

Blanco, que brindó una conferencia de prensa este miércoles por la tarde, pidió a los miembros del comité ejecutivo de la FBF y el titular Fernando Costa no mentir al hincha ni a los clubes. “Esos que están metiendo miedo, que sale mi amparo y no voy hacer valer los campeonatos que ya se han jugado, los ascensos y descensos, respetar los derechos de televisión y sponsor, todo lo que haya sido por el bien del fútbol boliviano lo voy a respetar, no vamos a anular nada”, indicó Blanco.

Además, el exvicepresidente federativo, señaló que la paralización del torneo es responsabilidad de los diez clubes involucrados y la FBF, aunque sospecha que la mayoría de esos dirigentes no están de acuerdo porque serían víctimas de “chantajes”.

De igual manera, Blanco apuntó a los temas administrativos de la FBF: “Ellos dicen que no pueden realizar ningún trámite, pero avalaron las elecciones de San José el pasado sábado, de la Asociación de Fútbol de La Paz el domingo y en las últimas horas habilitaron a un candidato en las elecciones de Blooming con el papel membreteado de la Federación”.

Sobre los diez clubes que apoyan a Costa y la paralización del campeonato, Blanco agregó que, en caso de asumir la FBF, convocará a un Congreso en 60 días “y ahí se va decidir si tengo que continuar o no de presidente”.