Salud: Los que rechazan vacuna deberán firmar un desistimiento

Decenas de personas hacen fila en uno de los ocho puntos de vacunación masiva en La Paz. Foto:Archivo / Página Siete

Luis Escóbar / La Paz

Las personas que no quieran recibir la vacuna contra la Covid-19 deberán suscribir un documento para declarar su “rechazo” o desistimiento a la inmunización, indicó el Gobierno. Esta iniciativa se registra en medio del surgimiento de fanáticos religiosos y grupos antivacunas que comparten mensajes falsos.

“Los que no se vacunen deberán ir al grupo de rezagados. Nosotros no tenemos una forma de obligarlos, la vacunación es voluntaria. Pero ellos (quienes no acepten ser inmunizados) deberán firmar un documento por el cual digan que rechazan el proceso de vacunación. Así debemos actuar todos, de forma muy responsable”, dijo a Página Siete la viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María Renee Castro.

Según Castro, una vez que el país tenga una determinada población inmunizada, se hará un análisis para ver a cuántos se vacunaron y cuántos no para determinar más acciones.

Según datos del Ministerio de Salud, hasta el domingo se llegaron a vacunar 616.436 personas mayores de 60 años en el país. Esta situación representa un avance de un poco más del 60% de las vacunas disponibles en Bolivia.

El exministro de Salud Guillermo Cuentas afirmó que a nivel mundial se generó una campaña “maliciosa” de los efectos que podría generar la vacuna contra la Covid-19. “La vacunación es voluntaria, pero es atinada la propuesta de que (los que no quieren la dosis) firmen una nota por la cual rechazan la inmunización”, dijo.

Cuentas dijo que esta medida podría ser más rigurosa. “En caso de contagiarse y requerir atención médica, no se les negará (el servicio), pero deberían asumir algún costo en cuanto a medicamentos e insumos. No sólo se ponen en peligro ellos, sino a su entorno laboral y familiar”, afirmó. “No podemos seguir aceptando que gente irresponsable rechace la vacunación cuando es la única esperanza de superar la pandemia”, agregó.

Según el exministro, en otros países de Europa se solicita el carnet de vacunación para realizar viajes internacionales. “En Bolivia podríamos ser más rígidos y en los viajes interdepartamentales vía terrestre o aérea, solicitar el carnet de vacunación en función del grupo de acuerdo con las edades”, dijo.

El director del Sedes de Oruro, Óscar Tapia, dijo que en la campaña de inmunización dan prioridad a la difusión de información sobre los beneficios de la vacuna. “Igual que el carnet de sufragio que se entrega tras la votación, en algún momento deberemos pedir el carnet de vacunación para realizar algún trámite. Eso lo analizará el Gobierno”, afirmó el profesional.

Esta región ya terminó de usar sus vacunas rusas y desde hoy comenzarán a suministrar las Pfizer. “Vacunaremos alrededor de 2.500 personas mayores de 60 años con las nuevas dosis. Estas nos durarán dos días y esperaremos un nuevo lote”, agregó.

En las últimas semanas, la desinformación y grupos de fanáticos religiosos frenaron el proceso de vacunación en áreas rurales o alejadas de seis regiones como Pando, Potosí, Chuquisaca, Beni, La Paz y Santa Cruz. En Beni, por ejemplo, algunos cultos religiosos creen que la vacuna contra la Covid-19 es la marca del diablo, denunció la asambleísta departamental por Riberalta Claribel Sandoval. “Pudimos percibir que se conjeturó una fantasía en torno a la vacuna contra la Covid-19, por ejemplo, dicen que es ‘la marca de la bestia’ y por eso te pedirán carnet para todo”, aseguró.

En El Alto, la vacunación va a paso lento, dijo la responsable del Programa Ampliado de Inmunización (PAI) de La Paz, Peggy Ibáñez. “Vimos que esta actividad no tuvo mucha convocatoria de la población”, dijo. Advirtió que en Senkata se registran más problemas. “No se quieren vacunar. El personal de salud y las autoridades fueron a explicar a los vecinos”, afirmó. “Ellos indican que la vacuna que se les pondrá los matará, que es de (la expresidenta Jeanine) Añez y no comprenden”, dijo.

El proceso

Avance Se emplearon un poco más del 60% de las vacunas disponibles para inmunizar a las personas mayores de 60 años en el país.

Problema Algunos grupos religiosos iniciaron una campaña para evitar que sus creyentes sean vacunados. Advierten que si son inmunizados recibirán “la marca de la bestia”

Desinformación Muchas personas creen que se les introducirá un “chip” con la vacuna y serán controlados. Otras personas se vacunaron pese a estar enfermos de coronavirus y después desarrollaron los síntomas de esta enfermedad.