Santa Cruz: Los guerreros de más de 90 años que vencieron al coronavirus

Fuente: El Deber

Leyla Mendieta

En el departamento cruceño hay personas mayores de 90 años que enfermaron de coronavirus y lograron superar esta enfermedad que actualmente sigue golpeando al país. Una de las vencedoras al virus es Blanca Luz Ávila viuda de Navarro que con 90 años enfermó este año.

Blanca recibió atención en su vivienda, donde un médico particular la revisaba a diario para monitorear su estado de salud. «Mi madre sanó en marzo, le dieron de alta de la enfermedad. No requirió internación en el hospital. Aunque estuvo con dieta especial y pese a que superó la enfermedad igual sigue con una alimentación recomendada por el doctor», explicó su hija, el pasado 16 de abril, cuando Blanca recibió la primera dosis contra el coronavirus en el centro de Especialidades Médicas de la Uagrm.

Otra de las pacientes adultas mayores es Anastasia Albarado viuda de Cardozo. Ella tiene 94 años y sus familiares aseguran que igual enfermó de coronavirus, aunque su caso no fue confirmado por laboratorio. «Todos en casa enfermamos, pero al inicio pensamos que era resfrío, confundimos los síntomas. Cuando yo me hice la prueba confirmaron que tenía Covid. Hasta eso ya había compartido, sin barbijo, todos los días con mi madre, no sabía que estaba enferma. En casa uno no se pone barbijo, por eso los médicos dicen que mi madre igual enfermó, pero fue asintomática, pese a ser asmática«, explica la hija de Anastasia.

Ella recibió la vacuna contra el coronavirus el pasado 16 de marzo.

Tres mayores de 110 años recibieron las dosis

El secretario departamental de salud, Marcelo Ríos indicó que a la fecha en el departamento cruceño tres adultos mayores de 110 años recibieron la vacuna contra el coronavirus.

Actualmente en el departamento se aplican vacunas solo a mayores de 60 años. En la ciudad hay 20 puntos autorizados de vacunación. Todos atienden de lunes a viernes.