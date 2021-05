Se producen fuertes enfrentamientos entre comunidad, indígenas y agentes del Esmad durante las protestas en el sur de Cali

El periódico El Tiempo informó que entre 8 y 12 indígenas resultaron heridos en el incidente. Además, hay otro residente herido que fue golpeado con una piedra. El alcalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, detalló que también fueron agredidos el procurador y el defensor del pueblo.

El Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) ha reportado que la minga indígena fue atacada por individuos armados, mientras se desplazaba por la autopista de Jamundí. Según esa asociación de autoridades indígenas, un grupo de personas «que se manifestaban en contra del paro nacional y la minga indígena y pretendían quitar uno de los puntos de resistencia», retuvieron un vehículo con autoridades y mingueros. Detalló que los agredieron y les dispararon con armas de fuego «ante la llegada de más comunidad a protegerlos».

En varios videos, difundidos en las redes sociales, se pueden escuchar los disparos producidos contra los indígenas, quienes corren detrás de los que realizan los tiros.

Por su parte, los residentes de la zona reportan que miembros del grupo indígena respondieron a este ataque con palos, piedras y machetes y voltearon y quemaron varios vehículos de la comunidad.

Ante la alteración de orden público, miembros del Esmad acudieron al lugar de los hechos para intentar poner fin a los enfrentamientos. Según el CRIC, la Policía antidisturbios rodeó la Universidad del Valle, donde actualmente está la minga indígena. «Se teme una posible arremetida», señaló.

Declaraciones de las autoridades

Respecto a la situación en Cali, uno de los epicentros de las manifestaciones –que comenzaron en respuesta a la polémica reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque y la brutal violencia empleada por las fuerzas de seguridad contra los manifestantes, que ha sido denunciada por la comunidad internacional y organizaciones de derechos humanos– el mandatario anunció este domingo que todavía no viajará a la ciudad e instó a los miembros del CRIC a regresar a sus territorios.

«Hemos visto que la ciudadanía en este momento ha sufrido mucho por los bloqueos y sienten en este momento un rechazo a que se generen bloqueos adicionales o que se amenace su seguridad. Para evitar confrontaciones innecesarias quiero hacerles un llamado a los señores del CRIC para que retornen nuevamente a sus resguardos», declaró.

Además, Duque dijo que le ordenó al ministro del Interior, Daniel Palacios, ir a Cali para atender la situación, pero sin «limitar la movilidad» de los indígenas. «Le he pedido al señor ministro del Interior que entre en contacto con ellos, no para limitar la movilidad, sino para que se entienda que este no es el momento de generar provocaciones o confrontaciones con la sociedad», detalló.

El presidente también pidió al jefe de la Policía Nacional, general Jorge Luis Vargas Valencia, hacerse cargo de «la situación de orden público» en Cali, pero sin «buscar, bajo ningún pretexto, caer en las provocaciones que tienen algunos para generar confrontaciones violentas con la Fuerza Pública».

Por su parte, el alcalde de Cali subrayó que «es un problema político de carácter nacional«, por lo que es necesario que el presidente y «todo el conglomerado nacional» visite la ciudad «para resolverlo por la vía del diálogo».

«Hay una tensión muy grande derivada de muchos problemas, pero lo que no puede ocurrir es que se agreda la vida», añadió, recoge El Tiempo.