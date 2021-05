Somos Pueblo: Santos no tiene apoyo en la ALD y aún no presentó plan de contingencia

Fuente: paginasiete.bo

El asambleísta de la alianza Somos Pueblo, Israel Alanoca, manifestó este jueves que el gobernador paceño Santos Quispe tiene “poco apoyo” en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y denunció que Quispe aún no presentó el plan de contingencia para enfrentar la pandemia.

“Con ocho asambleístas, y de paso divididos, el señor Quispe no va a tener el apoyo necesario en la asamblea. Nosotros queremos que comience un trabajo efectivo de la Gobernación, sin embargo, no hay coordinación entre Jallalla y Somos Pueblo. Hasta hoy no nos han presentado una agenda legislativa. Deberíamos tener una misma agenda con la Gobernación”, aseveró Alanoca.

El asambleísta paceño sostuvo que “ya se debería” trabajar en el tema de la salud en el departamento y que la agrupación Somos Pueblo pedirá una fiscalización oral a la nueva directora del Sedes, Maritza Huarachi.

“Ya deberíamos trabajar de salud. Somos Pueblo va a pedir una fiscalización oral a la nueva directora del Sedes para que nos comparta cuál es el plan de contingencia respecto a la Covid-19”, confirmó Alanoca en contacto con Panamericana.

Además, el funcionario pidió que los partidos políticos “se despojen de los colores políticos para trabajar por La Paz” y que pedirán reunirse con el Gobernador para definir una agenda coordinada.