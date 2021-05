Surge una segunda denuncia en el Viceministerio de Deportes por presunto acoso laboral

En las últimas horas, una denuncia contra la viceministra de Deportes, Cielo Veizaga, se hizo pública ante la opinión pública. No obstante, este viernes salió una segunda que hace pocos días también fue derivada al Ministerio de la Presidencia, pero esta vez contra un jefe de unidad designado por la mencionada autoridad y por un presunto hecho de acoso laboral.

Fuente: lostiempos.com

Según el documento al que accedió Los Tiempos, la misiva fue enviada el pasado 30 de abril a la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, documento recepcionado el 6 de mayo.

En la denuncia se establece que la Jefe de Unidad de Coordinación de Centros Deportivos asegura que el nuevo Jefe de Unidad designado por Veizaga cometió presuntos actos de maltrato, persecusión, discrminación, entorpecimiento e inequidad laboral.

«Desde ese entonces no me deja trabajar porque no hay las condiciones laborales mucho menos el ambiente propicio, atribuido a su amistad con la Autoridad y su hermana Vanesa Veizaga Artega», denuncia parte de la carta y en la que se incluye a la hermana de la mencionada autoridad.

Al momento, son tres las denuncias que se hicieron formales sobre esta cartera gubernamental. En la primera, que se realizó por parte de los extrabajadores del Viceministerio, Veizaga salió a desmentir la situación. Por el momento, no hay un nuevo pronunciamiento de la Viceministra de Deportes sobre estas últimas dos.

A continuación, conozca la denuncia formalizada ante el Ministerio de la Presidencia.