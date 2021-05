Una herencia maldita y un hijo en ruinas: la triste historia familiar de Camilo Sesto

La fortuna del cantante español asciende a 500 millones de pesos, decenas de canciones registradas para cobrar regalías y tres casas en España

(Foto: Instagram)





Casi dos años después del fallecimiento de Camilo Sesto, en 2019, el hijo del cantante español, Camilo Blanes, permanece lejos del patrimonio de su padre. A pesar de que en el testamento de la superestrella se estipuló que el joven de 35 años era el heredero universal de sus bienes.

De acuerdo con la revista TvyNovelas, el administrador y albacea del músico, Cristóbal Hueto, y el representante de Camilo, Eduardo Guervós, decidieron que el hijo del cantante se mantenga alejado de la herencia porque “lo quieren más preparado y con valores antes de entregársela”.

Hasta el momento, la única propiedad de su padre que posee Blanes Ornelas, es un inmueble localizado en Torrelodones, Madrid. Mismo que, de acuerdo con lo que él mismo argumenta, le fue entregada por su padre meses antes de fallecer.

Además, según la publicación mexicana, el hijo de cantante, quien actualmente ocupa la casa en Torrelodones, tendría que demostrar estar limpio de sustancias ilícitas y alcohol para cumplir con las responsabilidades y ser acreedor de la fortuna completa.

10/09/2019 Camilo Blanes, en una imagen de archivo

EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La disputa por el manejo de la herencia del cantante comenzó una vez que el equipo del artista tomó algunas decisiones sin consultar al hijo de Camilo. Entre ellas, algunos supuestos pagos a través de la sociedad Camilo Ediciones Musicales S.L. sin su consentimiento. Además de la presunta digitalización de cintas del intérprete para el Museo del Artista en Alcoy, Alicante.

A lo largo de estos años, el patrimonio del cantante ha atravesado episodios sumamente desafortunados, como la desaparición de ciertos documentos, joyas, una computadora con datos privados de la vida del intérprete de Perdóname y Vivir así es morir de amor, de acuerdo con información de la misma publicación.

La fortuna de Sesto asciende a un efectivo cercano a los MXN 500 millones, además de las regalías de decenas de canciones y permisos digitales de retransmisiones. En el área de bienes raíces, el patrimonio de Camilo incluye una casa en Torrelodones, Madrid, una casa en Las Rozas y otra en Marbella; además de una parcela de dos mil 200 metros cuadrados.

En el 2019, tras el deceso de Camilo Sesto, su hijo llamó la atención de los medios por el rápido deterioro de salud que sufrió a causa sus problemas con el consumo de alcohol. Incluso, durante los meses siguientes, Blanes apareció en las calles de Madrid, desorientado, sin teléfono celular, y sin documentación.

(Foto: Instagram)

En ese entonces, Lourdes Ornelas evidenció las complicaciones por las que atravesaba su hijo. Y es que, aunque el ahora cantante llevaba años luchando contra la adicción, una vez que dejó México para instalarse en Madrid, España, su lucha empeoró. Tanto que en agosto del 2020, Camilo protagonizó un video en donde se le vio ebrio y causó la preocupación de sus seguidores.

“Se me oye pedo, pero no estoy tan mal… me estoy tomando una gran copa a su favor”, dice el músico en el audiovisual transmitido desde su cuenta de Instagram. Desde entonces, el cantante que unos meses antes estrenó “Tributo a mi padre” mantuvo un bajo perfil en redes sociales.

Hasta ahora, el cantante mantiene un bajo perfil, alejado de los medios de comunicación. La última publicación que realizó a través de Instagram data del pasado 16 de septiembre de 2020, cuando su padre cumpliría un año más de edad.

“Solo quería pasar por aquí para felicitar al padre y cantante No.1 de todos los tiempos… y agradecer a todos el cariño y atención que me habéis dado siempre! Felicidades papá… un amo no es nada. Tú siempre seguirás aquí, tú siempre seguirán en mí, mientras mi alma sienta”, escribió.