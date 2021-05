Unos 800 trabajadores no marcaban tarjeta de entrada ni de salida en la alcaldía cruceña

«Hemos encontrado en la alcaldía una situación de terror», dijo este domingo en Asuntos Centrales el secretario municipal de administración y finanzas, Mario Centellas, a tiempo de revelar que de los casi 10.000 trabajadores, unos 800 no marcaban tarjeta de entrada ni de salida y que acaban de aparecer con sus sillas cuando los hemos llamado para preguntar donde van a trabajar.

El secretario dijo que no se podrá seguir trabajando con el personal actual, ya que hay un déficit y no tienen cómo pagar en los próximos tres meses a los eventuales, ya que los costos de planilla superan los Bs 148 millones. «De los casi 10.000 los de planta son unos 3.300 y el saldo tienen contratos temporales.

No vamos a poder seguir trabajando si no hacemos un retiro fuerte de unos 1.700. No sabemos cómo los contrataron sin certificación presupuestaria y a sola firma de Recursos Humanos. Es de terror. No sólo hay fallas administrativas, sino indicios de responsabilidad penal», declaró.

Fuente: Asuntos Centrales