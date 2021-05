Valverde dice que banco de EEUU fue el que detectó la irregularidad en la transacción por la compra de los gases lacrimógenos

Fuente: Carlos Valverde

Carlos Valverde.- El tema del sobreprecio de los gases lacrimógenos y el robo del que se acusa a Arturo Murillo está muy bien trabajado. El banco UNO de EEUU vio algo raro y decidió llamar al FBI, de ahí comenzaron a investigar El partir del 29 de enero del 2020 decidió el dinero de la transaccion al BCB .

Se expone a 20 años de cárcel, según los documentos que se muestran, pero como no tiene antecedentes mínimos le dan probatoria 5 años, pero se tiene que declarar culpable. Hay mucha tela por cortar, no parece que tenga «salida».

Carlos Valverde.- Más del caso Murillo (es el más importante). La Policía hizo buen trabajo, pero el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo se empecina en presentar él las noticias y las politiza, por tanto pierde el valor porque él no le entiende.

No habrá quién lo haga entrar en razón?. Lo hecho en Bolivia no es despreciable, no debieran complicarlos.