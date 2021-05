Xabier Azkargorta, un vasco que quiere ayudar a cambiar el deporte en la ciudad

Por: Chino Tapia

Ser asesor deportivo del alcalde Jhonny Fernández, un cargo que le llegó de pronto a un español que ha hecho de Bolivia su país y de Santa Cruz su tierra adoptiva. Xabier Azkargorta, un nombre que suena fuerte de un hombre muy querido en nuestro medio.

Está ilusionado con esta nueva función. De la noche a la mañana pasó de director técnico a asesor del alcalde de la ciudad más importante del Estado, una función que no lo asusta, que le impone desafíos, que ya comenzó a asumir con los tiempos que son propios de la administración pública.

Al momento de hacer la entrevista (miércoles de la semana pasada) aún no tenía oficina; por ello, a manera de anécdota, el diálogo se desarrolló en una banca del patio del edificio central de la Alcaldía Municipal, ante la atenta mirada de quienes lo admiran por lo que hizo con la selección de fútbol, le hacen saber su afecto y le roban a cada rato fotografías a las que él accede gustoso.

“Me ha hecho ilusión que alguien se haya acordado de que puedo aportar cosas, pese a que nunca había incursionado en la administración pública. Soy médico deportólogo y puedo aportar, no tengo miedo de ingresar a la administración pública. El alcalde nos ha dado todo el apoyo a Mauricio Saucedo (Secretario de Deportes) y a mí pero fue eso y casi nada más hasta ahora. Estamos aterrizando, tenemos que ver qué hemos heredado”. Fueron algunas expresiones al comenzar el diálogo. Luego comentó sus planes.

_¿Qué expectativa tiene al asumir esta función?

Lo que siempre voy a pensar por sobre todas las cosas: en la persona deportista, apoyar al deportista, no haciendo el descargo en el presupuesto de sus papás, de sus casas, de sus familias. En ese sentido tenemos que pensar mucho en el joven deportista, en él nos centraremos. Aunque somos hombres y personas de fútbol no nos olvidemos que somos personas de deporte.

_ ¿Algunos planes de trabajo?

-Sería muy osado de mi parte que en horas o en tan pocos días ya le pueda decir qué estamos haciendo.

_¿Soñó hacer algo por la juventud?

-Siempre lo soñé. He hecho por este país lo que muchos no han hecho, pero para nada; cuando mucha gente se ha ido, yo me he quedado. No es más que conocer y leer mi libro “Difícil de entender, imposible de olvidar”, y lo sigo pensado así a Bolivia, pero hay que trabajar…aquí me enseñaron a distinguir muy claramente pega de trabajo, entonces lo que nosotros buscamos es trabajar. No he llegado ayer a Bolivia, hace mucho tiempo estuve allí, no sé por qué no me buscaron antes. Me han buscado para dar charlas y conferencias de muchos países: Japón, China, Estados Unidos, pero aquí muy poco.

_¿Qué ideas centrales tiene para que el alcalde las atrape y las ponga en práctica?

La idea básica es que siempre tenemos que pensar en el deportista, por encima de los presupuestos, ni en construcciones de alto rango, no, hay que pensar en la persona deportista. Por ejemplo, en muchos países hay las famosas becas deportivas, Santa Cruz está llena de universidades privadas pero pocas tienen campos deportivos, entonces al deportista que quiere estudiar hay que ayudarle pero de verdad no solo de palabra; pero primero tenemos que ver qué heredamos, después actuaremos.

_Hay estadios que construyó la anterior administración, uno fue entregado para prácticas de Oriente Petrolero y otro a Blooming, ¿qué hacer con esos estadios?

Lo primero que tenemos que ver es resolver el problema de mantenimiento, luego tenemos que ver cómo va a influir eso en la creación de campeonatos interbarrios, crecimiento de los chicos no solo en el fútbol sino también en otros deportes porque hay otros deportes muy exitosos; pena que la gente se tenga que ir a representar a otros países porque aquí no tiene presupuesto; a esa gente hay que apoyarla. Especialmente en raquetbol hemos tenido gente que se ha ido a Argentina porque allí les ayudan a crecer, cuando aquí no recibieron el respaldo que necesitaban.

_¿Qué pudo percibir hasta ahora?

Mauricio Saucedo me ha hecho llegar las quejas de gente importante del fútbol que muchos sitios donde se han dado esos estadios ya no hay grifería, ya no hay enchufes ni otros implementos básicos; por eso insisto en que no hay mantenimiento de esos campos. Es mejor direccionar recursos en desarrollar a los deportistas, eso es lo que queremos pero para lograrlo necesitamos campos deportivos con las condiciones necesarias. No hay items para ello, es como que si no existiera.

_Mauricio Saucedo, Xabier Azkargorta…hombres de fútbol…no se inclinará mucho la balanza hacia este deporte?

Hemos estado viendo eso y te diré que hay 32 asociaciones que no son fútbol. Por eso, ahora queremos reunirnos con ellos para que nos expliquen qué es lo que pasa, por qué los padres de familia están asumiendo los gastos que debería cubrir la administración pública. Vamos a asumir la idea del mundo del deporte en su conjunto, no solo del fútbol, para que nuestros niños no se desvíen hacia otras cosas que son feas.

_Estos son tiempos de vacas flacas, no hay plata para las alcaldías, lo dijo el propio presidente del país, ¿cuánto le preocupa aquello?

Cuando yo llegué a Bolivia no había plata para nada (para la preparación del seleccionado), es que no todo es cuestión de plata sino también es cuestión de saber trabajar, saber animar, estar en el momento adecuado, por tanto lo más importante es saber estar donde uno debe estar. La plata no es todo, también hace falta estructura, organización, ayudas; hace falta mucho, con plata mejor, pero si no hay plata tendremos que buscar otras fórmulas. Remontémonos al año 92, no había nada, nadie creía en nuestro proyecto, pero se logró; ahora, por qué no repetir esos conceptos…?

_No es ahora: ¿poca plata mucha promesa…?

Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que se deben hacer presupuestos reales, justos, en base a lo que hay, nada fuera de la realidad, no prometer cosas que luego no se puedan cumplir. En esa idea tenemos que ayudar al deportista que realmente quiera desarrollar su vida, que sea ordenado pero al mismo tiempo darle un gran apoyo con sus estudios, cuando una tarea o un examen se le cruce con el viaje a un torneo, por ejemplo. Hay muchas veces que el chico se ve en una encrucijada cuando le plantean: o estudias o te dedicas al deporte…pero se pueden hacer las dos cosas, con ayuda se puede lograr.

_¿Y cuáles fueron las ideas fuerza en el 92?

Pero la idea siempre ha sido concentrarte en el desarrollo de la persona, no tanto en el desarrollo de equipos, de campeonatos sino en lo que a ti te puede dar el personaje, el deportista; ahí se debe trabajar. Hay potencial, pero hay potencial que muchos no pueden desarrollar porque no hay condiciones para ese desarrollo, entonces hay que trabajar sobre esas condiciones de desarrollo siempre que se suponga como se le supone al soldado el valor en la guerra. Ese deportista tiene que estar dispuesto a dar todo de su parte pero nosotros tenemos la obligación de decirle qué puede hacer.

_¿Y la ayuda particular, los empresarios…?

Es que este tiene que ser un trabajo de todos, espléndido, vale mi ejemplo personal acá: yo no llevé a la selección al Mundial de Estados Unidos, la acompañé; es decir fue un trabajo de todos. Desde la Alcaldía con Mauricio Saucedo y con Nacho (Ignacio) García desde la Gobernación vamos a hacer planes conjuntos para que Santa Cruz se beneficie en su conjunto, para los chicos que estudian y viven en Santa Cruz, que los empresarios apoyen, pero primero queremos escuchar a todas las asociaciones deportivas. Para ponerlo en términos médicos: si no hay un diagnóstico no puedes hacer un tratamiento.

_Suena bien…

Claro, pero no nos olvidemos que al frente de todo esto en la Municipalidad está Mauricio Saucedo como primer responsable; él es un hombre que piensa, que sabe mucho tiene una gran experiencia como deportista. Por supuesto que la labor del alcalde es fundamental, claro que sí…lo que queremos es que el joven se encargue de hacer su deporte y que lo haga bien y que su familia sepa que este deportista cuenta con el apoyo de sus autoridades.

_Faltan campos deportivos en Santa Cruz?

Creo que antes que campos deportivos falta desarrollar esos campos, como mantenimiento, porque tenemos que pensar que no solo es el fútbol pues tenemos otra infinidad de deportes a los cuales no debemos desatender ni debemos cargarles a los papás esa responsabilidad. Para ello hay que trabajar con los colegios, con los distritos, tenemos que recuperar muchos campeonatos que se han dejado de lado, trabajar las categorías inferiores para que los chicos se vayan desarrollando. Los deportistas te dan de yapa las dos horas de entrenamiento porque les gusta, pero ¿qué pasa con las otras horas del día? En eso tenemos que estar bien atentos.

Mira, en este equipo que estamos formando, estamos convencidos que muchos deportistas no se desarrollan más de lo que pueden porque no tienen ayuda. Estamos en una época de pandemia, en una época de vacunación, yo siempre he dicho que la vacuna es uno mismo, uno se tiene que cuidar y tiene que estar en el lugar adecuado. El deporte, junto a la educación, es un elemento tremendamente válido para que no provengan enfermedades, para desarrollar defensas.

_¿En su calidad de asesor, ¿un consejo central al alcalde?

Considero que hay que dar un consejo de desarrollo del deportista; o sea, ayudarle al deportista a que no tenga que levantarse a las cinco de la mañana para poder entrenar. La idea es que pueda estudiar sin dejar de jugar, que pueda tener acceso a becas deportivas en sitios importantes para su desarrollo, tanto como deportista y así también como persona. Yo creo que las cosas tienen que ir por ahí.

_Experiencia hay para ello…

Ahí es meterme en mi otra faceta como médico, pero no hay dudas que un buen trabajo en el deporte nos va a resolver muchos problemas posteriormente de desarrollo de salud. El deporte es profiláctico, el que hace deporte normalmente se somete a chequeos, se da cuenta que a lo mejor no puede y ahí va al médico…eso es lo importante.