27 libros recomendados para leer por el equipo de Xataka

Eva Rodríguez de Luis

El verano es tiempo de desconexión, de retomar hobbies pendientes y por qué no, de terminar ese libro que se nos está alargando y comenzar nuevas lecturas. Tanto si eres una persona ávida por devorar libros como si simplemente quieres algo para leer en tus vacaciones, en este artículo los editores de Xataka os proponemos una buena selección de lecturas recomendadas. Aquí cabe todo: de novela a cómic, de grandes clásicos a recién lanzados… solo hay un nexo común: nos encantan y los recomendamos encarecidamente.

‘Sangre, sudor y píxeles’, de Jason Schreier

La recomendación de Jose García

Uno de los libros que recomiendo encarecidamente es ‘Sudor, sangre y píxeles’, de Jason Schreier. Es uno de los periodistas más influyentes del mundo de los videojuegos y narra varias historias sobre estudios y juegos concretos, sus desarrollos, los problemas a los que se enfrentaron y, en definitiva, cómo es la industria por dentro. Muy chulo, muy ilustrativo y muy recomendable si eres un jugón.

‘El hombre hembra’, de Joana Russ

La recomendación de John Tones

La reciente recuperación en español de autoras de ciencia-ficción feminista encabezadas por Ursula K. LeGuin está haciendo que caigan en nuestras manos muchas otras autoras de interés como Margaret Atwood, aún en activo, Octavia E. Butler, más actual que nunca, o la combativa Joanna Russ. Hace unos meses se reeditó en español su obra más conocida, ‘El hombre hembra’, un clásico de 1970 que se suele poner como ejemplo del momento en el que el género se dio cuenta de que ya estaba bien de héroes interestelares que rescataban a princesas de Marte.

Aquí tenemos un viaje por cuatro mundos paralelos, cada uno con su propia protagonista, que plantean distintas visiones de lo femenino: de la Tierra de 1970 (o casi) a un mundo en el que la Gran Depresión nunca acabó, pasando por una utopía sin hombres en un futuro lejano, en una distopía donde hombres y mujeres se enfrentan en una guerra inacabable.

‘Memorias de una superviviente’, de Doris Lessing

La recomendación de Javier Lacort

Una vida dura como la de la autora, donde cualquier cosa le parece un juego de niños en comparación con lo que ha vivido, deriva en una novela como esta, donde una mujer contempla desde su ventana cómo su sociedad va colapsando, perdiendo todo orden y autoridad, hasta explotar. Y de pronto, ocurre algo que cambia su vida, sus motivaciones y su relación con el mundo. Deber social, lazos, mirada al mundo. Fantástico libro de una autora a la que se le intuye extremadamente inteligente.

‘La parábola del sembrador’, de Octavia E. Butler

La recomendación de Eva Rodríguez de Luis

Vale, sí, es cierto que el 2020 per se fue el año colectivamente más raro que nos ha tocado vivir… pero Octavia E. Butler todavía se lo imaginaba más caótico si cabe. No por una pandemia, sino por una crisis económica y el cambio climático, dos amenazas que no conviene perder de vista de nuestro retrovisor.

En este escenario conoceremos a Lauren Olamina, una adolescente que vive con su padre, un predicador, en una comunidad cerrada a cal y canto. La joven sufre de hiperempatía, pero tiene que hacer de tripas corazón para salvar a su entorno.

Una historia muy bien hilada, amena y además con mensaje para evadirte este verano pero no perder de vista el mundo que nos rodea.

‘La verdad sobre el caso Harry Quebert’, de Joël Dicker

La recomendación de Jesús Quesada

Lo acabé hace dos semanas y me parece una de las mejores novelas que he leído en mucho tiempo. Una trama sobre un caso sin resolver de hace varias décadas que el autor va enredando cada vez más, pero que consigue atar todos los cabos en el final de manera más que solvente.

La verdad sobre el caso Harry Quebert (edición limitada a precio especial) (CAMPAÑAS)

‘El gen: una historia personal’, de Siddhartha Mukherjee

La recomendación de Antonio Ortiz

Es un estupendo trabajo de divulgación: Si te interesa la ciencia o la historia o ya te va bien con un relato emocionante e intrincado, este libro se disfruta mucho.

En lo no tan bueno: me ha dado un poco de pena que en la parte de CRISPR no saliera Mójica y en el lado moral de la investigación genética no acaba de ser consistente. En todo caso logra iluminar presente y futuro de la investigación de la naturaleza humana gracias al viaje a los orígenes, algo que cuenta de forma amena y emocionante

‘Cerebro y universo. Dos cosmologías’, de David Jou

La recomendación de Juan Carlos López

Mi propuesta para este verano es un libro de ciencia muy especial. Su autor, David Jou, es catedrático de física en la Universidad Autónoma de Barcelona y un reconocido experto en termodinámica.

En ‘Cerebro y universo. Dos cosmologías’ establece un paralelismo muy original y, sobre todo, interesantísimo, entre dos objetos que, a pesar de lo monstruosamente diferente que es su escala, tienen mucho en común. Más de lo que la mayor parte de nosotros puede intuir en un primer vistazo.

Este es uno de los ensayos científicos con más personalidad que he leído hasta ahora.

‘Sweet Tooth’, de Jeff Lemire

La recomendación de Gabriela González

Hace muchos años empecé a leer una serie de cómics que me recomendaron en una app porque estaba leyendo The Walking Dead. En aquel entonces era muy poco conocida, pero me llamó la atención porque soy una de esas que caen fácil con los mundos post-apocalípticos. Su nombre es ‘Sweet Tooth’, y recientemente Netflix ha hecho una adaptación en forma de serie que ha estado excelente.

El cómic se siente un tanto más oscuro y maduro que la serie, y es más que interesante. En el mundo de esta historia un virus acabó con la mayoría de la población y los bebés que nacen son híbridos entre animal y humano. ‘Sweet Tooth’ es el sobrenombre de Gus, el protagonista que es un niño parte venado, y a través de la historia lo vamos siguiéndolo mientras intenta descubrir más sobre el mundo en el que vive, de dónde viene, y sobre los personajes que va conociendo en el camino.

‘Las ratas’, de Miguel Delibes

La recomendación de Javier Jiménez

Sé que no es elegante decirlo en público, pero ni GoodReads, ni suplementos literarios, ni el barullo de las redes sociales: mi principal ‘influencier’ literario son las esquelas. Con cada muerte de un literato o literata, mi lista de pendientes crece rápidamente. Y quien dice “muerte”, dice “aniversario”, “Nobel” o “premio nacional”. Por eso, 2020, además de Juan Marsé, Louise Glück o John Le Carrè, tocó el centenario de Miguel Delibes.

Y, puff, qué pereza. En mi mente, Delibes era un señor gris marengo capaz de dormir a las ovejas, alguien que publicaba porque, en fin, alguien tenía que hacerlo. ¡De algo tendrán que vivir los pobres impresores! Es más, estoy convencido de que, en un año normal, no habría leído (ni releído) nada del escritor vallisoletano. Nada de nada: suelo tener mejores formas de aburrirme. Pero, ay, vino el COVID.

No me enrollo: qué descubrimiento. Es que no os podéis hacer una idea de todo lo que hay en los siete tomos de las obras completas. Lo suficiente para volverse loco, que que nos explote la cabeza. Sí, habrá cosas que nos parezcan viejas, extrañas: más propias de un mundo raro y ajeno… pero incluso en esos momentos es una maravilla.

Y para maravilla: ‘Las ratas’. Delibes escribió esta pequeña novela cuando la censura franquista tumbó la serie de reportajes que ‘El Norte de Castilla’ estaba publicando sobre el abandono de Castilla. Los censores eran mucho más duros en la prensa diaria que en la literatura y se aprovechó de ello. Pero le salió una joya que va mucho más allá del realismo social. Son un puñado de páginas, pero son de no creerse lo buenas que son.

‘Materia gris: La apasionante historia del conocimiento del cerebro’, de Ignacio Morgado

La recomendación de Enrique Pérez

El cerebro humano es fascinante y la neurociencia es un campo que en los últimos años está experimentando grandes avances. Mi recomendación es “Materia Gris”, un libro de Ignacio Morgado, catedrático de la Facultad de Psicología de la UAB. Lo conocí a través de algunos de sus artículos para El País y sus historias sobre la mente humana y los inventos para entenderla son un gran ejemplo de ciencia y tecnología punta.

Si los experimentos de Elon Musk con Neuralink te llaman la atención, este libro es un genial punto de inicio para adentrarse en la neurociencia moderna.

‘Saqueo’, de Frederick Peeters

La recomendación de John Tones

El autor del ya casi mítico ‘Píldoras azules’ vuelve con su estilo inconfundible, pero con un cambio de género. Lo hace en clave de ciencia-ficción, en un álbum sin diálogos pero lleno de significados, en el que distintas épocas de la humanidad se cruzan en un solo punto, alrededor de un hombre cuya existencia misma se está desintegrando.

Con un mensaje ecologista que revisa guerras, desastres naturales, contaminación, ganadería intensiva, consumo desaforado y muchos otros males, Peeters revisa todo lo que hemos saqueado del planeta, quizás hasta un punto de no retorno.

‘Amigos para siempre’ de Daniel Ruiz

La recomendación de Jesús León

Una de ellas es la novela ‘Amigos para siempre’ de Daniel Ruiz. Una historia coral, gamberra y humana sobre un grupo de amigos.

‘Un mundo hostil’, de Gakian

La recomendación de Alesya

Los inicios no son siempre fáciles. Creces, cumples cierta edad y de repente sales escopetado al mundo adulto, como un asqueroso escupitajo que sale disparado directo al suelo de la boca de un señor que lleva fumando durante años, sin manual de instrucciones ni unas directrices claras, y de malas maneras.

Eres como un cervatillo abandonado que se pierde en medio de la carretera y tiene que saltar de un lado a otro para que no lo atropellen, mientras corre en dirección contraria, y se enfrenta de cara a los coches en su carrera a la supervivencia. Además, hay que sumarle que ese animalillo constantemente tiene dudas existenciales como “¿Qué cojones hago con mi vida?” que le atraviesan la cabeza como balas, mientras no deja de sortear los faros de los coches. De eso trata “Un mundo hostil”.

Este comic es un conjunto de vivencias y reflexiones, unas reales y otras ficcionales, de Gakian. Una oportunidad de ponernos sus ojos en nuestras propias cuencas y ver su punto de vista, tan particular, sobre el mundo en el que vive y su forma de afrontarlo.

‘Miss Marte’ de Manuel Jabois

La recomendación de Jesús León

Y la nueva novela del periodista y escritor Manuel Jabois titulada ‘Miss Marte’ que plantea una turbulenta historia protagonizada por una chica y un verano de hace 25 años que aún no terminó.

‘Historias de Terramar I’ de Ursula K. Le Guin

La recomendación de César Muela

Siempre he sido más de ciencia ficción que de fantasía, pero al mismo tiempo tenía pendiente adentrarme en el archipiélago de Terramar, que sirvió a Ursula K. Le Guin para escribir toda una saga de libros bastante reconocida y valorada. De la autora también tengo anotado en mi lista para leer ‘La mano izquierda de la oscuridad’, pero en el momento de decidirme me pedía el cuerpo algo más ligero y no me equivoqué con el primer volumen de Terramar.

Es novela fantástica con todas las de la ley, con todo un universo de magia que nos va descubriendo en cada página, pero sin agobiar con la típica lista de términos inventados que a mí particularmente me sacan de quicio (sobre todo porque la mayor parte de veces no aportan nada).

Sin embargo, lo que más me gusta de las dos historias de esta primera entrega (‘Un mago de Terramar’ y ‘Las Tumbas de Atuan’) es que, a pesar de que es un mundo de sortilegios y dragones, el peso narrativo siempre lo llevan los personajes y sus emociones.

Sus conflictos internos o su manera de enfrentarse al mundo hacen que todo lo que les pasa deje un poso reflexivo con el que cualquiera se puede sentir identificado. Me parece una lectura muy para verano porque tiene un buen ritmo y, sobre todo, la capacidad de la autora de evadirte historias sencillas pero muy bien contadas.

Además, las ediciones ilustradas que ha publicado en España Minotauro son una gozada.

‘El tribunal de los búhos’, de Snyder y Capullo

La recomendación de Samuel Fernández

Voy a salirme un poco de la tónica habitual porque entiendo que lo habitual es recomendar libros (novelas y cosas así) pero yo llevo un tiempo ejerciendo de lector y coleccionista de cómics, es más mío. Lo último que leí del universo de DC Comics es ‘El tribunal de los búhos’, de Snyder y Capullo, y es bastante recomendable, sobre todo por lo que aparentemente está por llegar a las películas.

‘Sapiens. De animales a dioses: Breve historia de la humanidad’, de Yuval Noah Harari

La recomendación de Javier Pastor

Me gustó mucho ‘Sapiens. De animales a dioses: Breve historia de la humanidad’, de Yuval Noah Harari, que como indica el título hace un repaso de la historia humana y de cómo de cazadores-recolectores fuimos logrando avances que nos han llevado hasta donde estamos ahora.

Hay muy buenas reflexiones sobre temas como la economía, la política, la religión o la sociedad, aunque diría que va un poco de más a menos, con una primera mitad especialmente llamativa que luego se desinfla un poco a medida que el autor llega a las épocas más recientes. Aún así es entretenido de principio a fin y hace que uno reflexione sobre esa historia que queda sorprendentemente bien plasmada en esos brochazos que da el autor

‘Territorios improbables’, de Pedro Torrijos

La recomendación de Laura Sacristán

Mi recomendación para este verano es ‘Territorios improbables’, de Pedro Torrijos. Probablemente (si es que no le sigues ya), te hayas topado en Twitter con alguno de los maravillosos hilos de arquitectura que Pedro publica los jueves bajo el hashtag #LaBrasaTorrijos.

En ellos, cuenta «historias sobre lugares que (casi) no sabías que existían», como reza la segunda parte del título de esta obra. Y es que eso es precisamente lo que encontrarás en este libro: relatos breves sobre edificios y sitios curiosos que no suelen aparecer en las guías. Todo ello con un lenguaje claro y muy bien documentado.

‘Nam’, de Mark Baker

La recomendación de P. Roberto Jiménez

Cuando en 1981 Mark Baker editó Nam en EEUU, ## fue una revelación para millones de estadounidenses. Sí, la guerra de Vietnam ya se había puesto en solfa hace tiempo, y otros lenguajes artísticos, como el cine, empezaban a revisar en las heridas y contar la otra cara de aquella absurdísima intervención militar.

Pero Baker fue más allá: empezó en 1972 a entrevistar a más de un centenar de personas que habían participado en Vietnam y, desde el anonimato y construyendo un relato sólo mediante sus palabras, capturó todas y cada una de las caras de uno de los acontecimientos históricos más oscuros del siglo XX.

Un libro con el que te ríes, sufres y te quedas sin palabras, lúcido y salvaje, salido de algo tan simple como preguntar a los que allí estuvieron cómo era su día a día.

‘Misery’ de Stephen King

La recomendación de Alex Cánovas

Había leído novelas antes. Algunas por obligación, en el colegio, y otras ya por gusto, como las de la saga de Elric de Melniboné de Michael Moorcock, pero fue con la de Stephen King cuando llegó el verdadero enganche.

Cuando leí Misery iba ya al instituto, así que probablemente tendría 13 o 14 años, y no veía la hora de llegar a casa para ponerme otra vez con el libro.

Es una historia jodida, esta. Jonina, más bien, como dice Annie Wilkes en la novela. Wilkes, que en su momento había sido enfermera, rescata a Paul Sheldon, su escritor favorito, de un accidente de coche. Digo rescata, pero más bien lo secuestra y lo encierra en su casa. Y a partir de ahí, cualquier cosa que os pudiera decir sería spoiler si tenéis pensado leer el libro.

No sabría decir si es la novela que más me ha gustado de todas las que he leído de King, que no son precisamente pocas, pero sí es la más especial, la que me hizo engancharme de verdad a la lectura. Desde entonces no he dejado de recomendarlo.

‘The Game Console: A History in Photographs’, de Amos Evan (en inglés)

La recomendación de Frankie MB

Aunque no lo sepas, si te apasionan los videojuegos es realmente probable que conozcas la obra de Amos Evan. Suyas son las fotografías con licencia de libre de uso de la mayoría de consolas clásicas y actuales que verás en internet, incluyendo las entradas Wikipedia.

Y a través de ‘The Game Console: A History in Photographs’, su proyecto Vanamo Online Game Museum se expande y hace tangible: el fotógrafo y archivero de la historia del juego recopila la historia y el legado de las todas las sobremesas y portátiles lanzadas hasta la octava generación (PS4 y Xbox One).

Un regalo para la vista con estupendas fichas, toda la información esencial e incluso vistazos al detalle de lo que podemos encontrar al abrir aquellas cajas maravillosas. Un volumen imprescindible para nostálgicos, coleccionistas y apasionados por el videojuego.

‘The Longing for Less: Living with Minimalism’, de Kyle Chayka (en inglés)

La recomendación de Cristian Rus

Una gran lectura que he hecho en los últimos meses es ‘The Longing for Less’ de Kyle Chayka. El autor, crítico de arte, analiza en este libro cómo el minimalismo ha acaparado todos los ámbitos de la sociedad actual. De la forma equivocada.

En un interesante ejercicio de deconstrucción nos muestra cómo hemos entendido mal el minimalismo, con respecto a lo que fue a mediados del siglo XX cuando surgió por primera vez en el mundo del arte.

¿Por qué esta tendencia por tener una vida minimalista? ¿Por qué esa admiración por Marie Kondo? ¿Por qué esas ansias por vivir una vida simple? Hay razones económicas, políticas y sociales detrás de ello, aunque no siempre podamos verlo claramente.

Kyle Chayka refleja qué fue el minimalismo para algunos grandes artistas de este movimiento artístico y cómo podemos y reenfocar nuestro minimalismo actual para aplicar la filosofía real detrás de ello. Una libro muy revelador.

‘Hábitos Atómicos’, de James Clear

La recomendación de Ricardo Aguilar

El libro que estoy leyendo y que recomiendo para el verano se llama ‘Hábitos Atómicos’, de James Clear. Es un libro en el que se profundiza en todos aquellos aspectos necesarios para llevar una vida ordenada, productiva y orientada a disfrutar de los procesos, no solo de los resultados. Combina Psicología cognitivo/conductual con enseñanzas de todo tipo, una imprescindible para poner la cabeza y las ideas en orden.

‘Jonathan Strange y el Sr. Norrel’, de Susanna Clarke

La recomendación de Santiago Cruz Campillo

Es una novela fantástica ambientada en una Inglaterra del S. XIX algo distinta a la que conocemos. Allí se entremezcla el estudio de la magia, los mitos y las hadas con la guerra contra Francia y los pormenores de la sociedad acomodada de Londres y las islas británicas. La novela tiene un poco de todo, y es una mezcla de relatos bien documentados en el folclore, aún mejor hilados entre sí y con mucho encanto.

El resultado final es una realidad paralela donde la magia tiene cierto protagonismo, y que sirve de ácida crítica a la ciencia y a la sociedad, y resulta delciosamente creíble. Es un libro de aventuras increíblemente bien escrito, con numerosas reflexiones escondidas y maravillosamente ameno para un verano.

‘Por qué dormimos: La nueva ciencia del sueño’ de Matthew Walker

La recomendación de Mario Arroyo (Xataka Video)

El verano es una época perfecta para disfrutar, pasarlo bien, ir a algún lugar de vacaciones, pero sobretodo para descansar. Y justo de eso trata el libro que vengo a recomendar. Se titula ‘Por qué dormimos: La nueva ciencia del sueño’, y está escrito por Matthew Walker, un científico inglés y profesor de neurociencia y psicología en la Universidad de California, cuyo campo de estudio es el sueño.

Es un libro muy interesante acerca de la importancia que tiene el sueño, y cómo puede afectar a nuestro día a día: positivamente si dormimos de forma correcta, y tenemos unos buenos hábitos antes de dormir, o negativamente, si nos privamos de las horas que deberíamos dormir, utilizamos el teléfono antes de acostarnos, etc.

Como el contenido está abordado desde un punto de vista científico, el libro tiende a ser algo técnico en algunos momentos, pero al mismo tiempo arroja mucha información sobre la calidad de nuestro sueño diario, además de aportar distintos consejos para poder mejorar este proceso, que tiene mucha más importancia de la que puede parecer.

‘La sombra del viento’, de Carlos Ruiz Zafón

La recomendación de Iván Linares

Este verano pienso releer uno de los libros que más me incitaron a conocer en profundidad la Barcelona donde nací: ‘La sombra del viento’, de Carlos Ruiz Zafón.

Con su estilo particular, y ese halo de contradicciones que envolvieron la ciudad durante la primera mitad del siglo XX, Zafón hila con delicadeza una trama que viaja constantemente entre la emoción, el suspense y el misterio; trama embellecida por la gran prosa del autor (algo recargada en ciertos momentos, sobre todo con el personaje de Romero de Torres).

La historia, primera en la tetralogía del Cementerio de los Libros Olvidados, no reserva apenas un momento de calma. Y termina dejando con ganas de más: Ruiz Zafón es uno de mis escritores preferidos. Si alguien no ha leído La sombra del viento este verano es el mejor momento de enmendar la falta.