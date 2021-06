Actriz boliviana que participa en La reina del Sur: “Lo que queremos es que nos muestren tal como somos, mujeres de pollera y con talento”

El miércoles, 9 de junio, el centro de la ciudad de La ciudad de La Paz se vio conmocionada por las grabaciones de “La reina del sur 3”. En las escenas que la prensa pudo captar hubo una que en particular llamó la atención y es la de la protagonista de la serie Kate del Castillo corriendo por las calles aledañas a la iglesia San Francisco junto a unas cholitas y, en especial, una a la que llevaba de la mano y que tiene mayor protagonismo que las otras.

La cholita que acompañaba a Kate del Castillo en esa escena de acción no es una extraña en el mundo del teatro y el audiovisual boliviano, ya que se trata de Susana Condori, actriz que ha participado en varias producciones nacionales y extranjeras.

El programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio conversó con ella este sábado 12 de junio. Susana dio algunos detalles de su trabajo y de su participación en la producción de Telemundo para Netflix

Su experiencia “La reina del sur 3”

Susana contó que hace un mes lanzaron un casting para buscar actores para una producción audiovisual, lo había compartido con otros colegas y deseó que «ojalá le dieran la oportunidad de participar», pero jamás imaginó que tendría que hacer un casting por Zoom. “Si ni mi celular anda bien, ¿cómo voy hacerlo?”, se dijo. Al final pudo hacerlo y una semana atrás la convocaron para ser parte de la serie.

Acerca de Kate del Castillo, con la que tuvo que actuar, Susana tuvo solo elogios para ella: “Es muy buena onda la señorita. Me ha tomado de la mano, me abrazó. Realmente, me ha encantado no solo su personaje, sino también su forma de ser, es muy buena gente”.

Dice que se emociona y le dan ganas de llorar al pensar hasta dónde ha llegado en el mundo de la actuación. “Mis hijos me cuentan: ‘Mami, te han sacado los memes’», me siento emocionada, yo que siempre tenía miedo que vea mi familia, y ahora quiero que mi madre vea eso porque me decía que estaba loca”.

En otro tramo de la entrevista, Susana explicó que fue aprendiendo de a poco lo que era el mundo de la actuación. “En un principio no sabía ni siquiera qué significaba la palabra casting”, confesó.

La actriz también reivindicó su raíces: “Soy una orgullosa mujer de pollera. He nacido de pollera, mi abuela es de pollera, mi madre también lo es. Algunos productores que creen que las mujeres de polleras no sabemos actuar y por eso llegan y eligen a las señoritas de vestido habiendo tantas chicas lindas de pollera”.

Agregó que entre las mujeres que usan pollera hay mucho talento dormido. “Lo que pasa es que no se atreven, porque les dicen que no van a poder y ellas mismas dicen: ‘no voy a poder, se van reír de mí’, pero no es así, hay que lanzarse al éxito sin temor; al final lo que queremos nosotras es que nos muestren tal como somos. Somos de pollera y tenemos talento”.

Comentó también que cuando no está haciendo labores de hogar, trabaja limpiando casas.

Indicó que entre sus sueños está el conocer a Jacky Chang, al protagonista de “El Gladiador” (Russell Crowe) y en especial a su cantante favorito Roberto Carlos.

AQUÍ PUEDES VER LA ENTREVISTA RADIAL:





Trayectoria

Susan Condori es actriz de teatro y cine con más de 30 años de experiencia . Participó en producciones cinematográficas como: “La guerra del Agua”, “Bartolina Sisa”, “María y los niños pobres”, “Collita”, “Crónicas del Libertador”, entre otras. También actuó en la telenovela “Despéiname la vida”. Obtuvo el tercer lugar como Mejor Actriz en el Festival de Cine de París en 2018.





La imagen que se hizo viral, en la que aparece Susana corriendo al lado de la actriz Kate del Castillo.