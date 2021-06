Alcalde de San Ignacio de Moxos prioriza salud, economía y cultura

Fuente: https://lapalabradelbeni.com.bo

El alcalde de San Ignacio de Moxos, Juan Carlos Abularach, recibió el respaldo del electorado en las subnacionales para conducir este municipio que lucha por vencer al Covid-19, mejorar sus ingresos e inversiones, además de lograr un crecimiento económico y cultural.

En entrevista con La Palabra del Beni (LPB), el burgomaestre habló de sus motivaciones para ser alcalde, sus expectativas ahora que está en el sillón municipal, además de los retos en este tiempo de pandemia a raíz del peligroso coronavirus que circula en los municipios benianos.

LPB. Señor Alcalde. ¿Con que expectativa asumió la conducción del municipio de San Ignacio?

JCA. Ya que el pueblo mojeño me brindó la oportunidad de salir elegido alcalde municipal, pido a Dios me dé la sabiduría necesaria para trabajar por el progreso integral del pueblo ignaciano, no solo en obras públicas, si no lograr el crecimiento cultural y económico de la población, así como el fomento a nuestro hermoso folklore, sin olvidar la lucha frontal contra la pandemia del Covid-19 que se está llevando valiosas vidas, como familiares, amigos, etc.

También mi intención es crear una administración municipal, capaz de atender las necesidades de la población generando proyectos de inversión pública para beneficio de toda la población ignaciana, todo con la ayuda y compromiso de los vecinos para poder trabajar en coordinación con las juntas vecinales, así mismo ver sus necesidades y demandas de los vecinos priorizando las más importantes.

LPB. ¿Cuáles han sido sus primeras acciones al iniciar una nueva gestión municipal?

JCA. Primeramente, con la situación actual que estamos viviendo y el alto crecimiento de la pandemia, hemos priorizado la toma de medidas preventivas realizando la compra de medicamentos para poder enfrentar la terrible situación que estamos viviendo en la población ignaciana.

La organización de la administración municipal, con personal idóneo y la limpieza del pueblo y sus alrededores, tanto a la mejora de nuestras principales avenidas de tierra.

Vale recalcar que se están cubriendo diferentes áreas funcionales importantes en la gestión municipal, ya que estas áreas son de gran importancia y dependen de gran medida el éxito de las políticas municipales.

LPB. Qué información dejó la anterior gestión ¿Con que presupuesto cuenta para este 2021?

JCA. Lamentablemente la anterior gestión no cumplió con su propia Ley de Transición Transparente, de manera tal que hasta hoy seguimos coordinando con ex funcionarios ya que existían inconsistencia y observaciones en la presentación final de los Estados Financieros correspondiente a la Gestión 2019 la cual ya han sido subsanadas, también no se ha llevó a cabo la elaboración de los Estados Financieros de la Gestión 2020 que hasta el momento no han sido elaborados, infringiendo la orden ministerial de la presentación hasta el 28 de febrero, generando la incertidumbre que puedan ser congeladas las cuentas fiscales del Municipio.

LPB. ¿Qué proyectos estratégicos o de envergadura piensa impulsar en los siguientes cinco años?

JCA. El presupuesto no alcanza para obras de envergadura y tendremos que acudir al Gobierno nacional y Departamental para continuar con el pavimento rígido de la parte sur de la circunvalación, el enladrillado con ladrillos paver de nuestra avenida de ingreso de Trinidad y la avenida del Cementerio, la conclusión del circuito del paseo de la víspera de la fiesta, la construcción de la Escuela Mayor ‘Pedro Vaca Díez’ y otras obras que están en proceso de lograr financiamiento.

LPB. San Ignacio al igual que otros municipios, está afectado por la pandemia del Covid-19. ¿Qué ha instruido su autoridad para enfrentar esta nueva ola de Covid-19?

JCA. Mi autoridad ha instruido, en coordinación con el sector salud y otras instituciones, las medidas necesarias para evitar mayores contagios, así como los trámites necesarios para acelerar el proceso de vacunación de la población.

LPB. En lo productivo. ¿Cuáles serán sus pilares para reactivar las unidades productivas de las familias y de las comunidades?

JCA. Como municipio estamos coordinando con diferentes instituciones gubernamentales para la elaboración y ejecución de proyectos productivos para beneficio de las familias moxeñas mantenimiento de los caminos comunales.

LPB. Uno de los símbolos de San Ignacio de Moxos, es la Ichapekene Piesta. ¿Habrá fiesta patronal este año o que es lo que pensaron para resaltar este acontecimiento?

JCA. Estamos en permanente coordinación interinstitucional, para ver la situación que existe debido a la pandemia en el país y en nuestra región de manera tal que logremos tomar la decisión adecuada, para resaltar nuestra Ichapekene Piesta.

LPB. ¿Qué San Ignacio quiere dejar cuando concluya su gestión municipal?

JCA. Quiero dejar un San Ignacio de Moxos con calles pavimentadas, una circunvalación que nos proteja de las inundaciones, comunidades con proyectos productivos que generen ingresos económicos, caminos transitables a las comunidades, para que el pueblo este orgulloso de su tierra.