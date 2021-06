Alcaldía de Tarija niega irregularidades en la licitación de la planta de oxígeno

Privados afirman que no se hizo una buena valoración de las propuestas y acusan tráfico de influencias en el proceso

Gabriel Morales Espíndola

Fuente: elPeriódico

El representante de la empresa peruana Equimen, Daniel Mendieta, arremetió contra las autoridades del Gobierno Municipal de Tarija por haber descartado su propuesta sobre una planta generadora de oxígeno medicinal alegando que era de procedencia china, sin embargo, afirmó que los equipos son de industria alemana y existen otros intereses por debajo de estas aseveraciones.

“El alcalde manifestó que todos los proponentes ofrecían maquinaria china, esa información es falsa ya que nosotros tenemos implementos de Siemens, una marca alemana, muchas cosas son de Francia, mi propuesta es que nosotros podemos garantizar todos los repuestos, según el requerimiento se necesita 50 metros cúbicos por hora, y ofrecemos esa capacidad solo que estábamos fuera del límite de tiempo que exigían las autoridades”, argumentó.

En ese orden, Mendieta consideró que el Documento Base de Contratación (DBC) estuvo armado “irregularmente”, dado que a pesar de que la planta de oxígeno propuesta puede producir 200 tubos de oxígeno de 6 metros cúbicos cada día, el “favoritismo” primó en este proceso.

“Desde el día de la apertura de sobres hemos observado favoritismo hacia una empresa en particular, Oxisur, que supuestamente va a firmar un contrato de un año con la Alcaldía para garantizar toda la producción, yo quiero dar a conocer que este será el peor error, ya que va a haber un daño económico grande, se están privando de gastar Bs 3 millones para comprar una planta y en ese contrato se gastarán Bs 11 millones”, acotó.

El APUNTE

Municipio desmiente esta versión

“Nosotros no vamos a hacer nada que esté fuera de la norma, somos muy cuidadosos al manejar este tema, la verdad no he podido hablar con el señor (Mendieta), cuál será el problema pero las puertas están abiertas para todas las empresas que quieran entrar en este proceso de calificación, pero hay que basarse en dos parámetros, el tiempo y criterios técnicos”, respondió el asesor del Gobierno Municipal de Tarija, Eduardo Mercado, sobre esta denuncia.

La Alcaldía ha puesto como plazo 30 días para que la planta de oxígeno entre en funcionamiento.