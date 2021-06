Alteños hacen largas filas por la segunda dosis

Fuente: www.elalteno.com.bo

Las largas filas para la vacunación de la segunda dosis anticovid se mantuvieron ayer como la jornada anterior, cuando se dio inicio a esta fase de inmunización, en la ciudad de El Alto y fue el caso del punto de inoculación ubicado en Infocal de la Ceja.

Hasta ahí llegaron, principalmente, personas mayores de la tercera edad que en días pasados cumplieron con la primera dosis. “Nos han dicho que volvamos el ocho (de junio), que después no iba a funcionar (la vacuna), por eso hemos venido, eso ha dicho el doctor”, declaró a la prensa una mujer adulto mayor.

Muchos quienes acudieron a recibir la segunda dosis, se encontraron la mañana del martes con las puertas cerradas de la Infocal y nadie les dio información alguna de ese hecho. Se conoció además que solo se contaban con 350 vacunas.

“Que traigan más vacunas, tiene que haber más vacunas, no podemos esperar en vano”, protestó otra persona que se mantenía en la fila y bajo un azotador sol cerca al mediodía.

DESINFORMACIÓN

En la aglomeración de personas, por una vacuna, se evidenció una mala información entre los beneficiados con la primera dosis. Unos aseguraban que podían vacunarse la segunda dosis hasta con tres días de retraso, mientras otros, aseguraron, que tenían que inocularse el día indicado por el médico.

A las largas filas se sumaron personas aseguradas a la Caja Nacional de Salud (CNS), quienes contaron que en el seguro no había las vacunas por lo que se acercaron a los puntos masivos. “Tenemos que cumplir con la segunda vacuna, sino no va funcionar la primera, pero parece que no hay las vacunas”, lamentó el hombre.

De acuerdo con un informe del Ministerio de Salud, entre el 11 y el 17 de mayo llegaron al país 1,4 millones de vacunas, lo que permitió subir el número de personas inmunizadas al día hasta alcanzar las 55.844. Esa misma semana se logró aplicar un cuarto de millón de vacunas a un promedio de 36.411 diarias.

Sin embargo, dos semanas después ese promedio bajó a 23.712, registradas la anterior semana, lo que representaría una caída del 34%. El descenso de aplicaciones ocurre en medio de la escasez de primeras dosis, ocho regiones del país reportaron que se van agotando las vacunas.