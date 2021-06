En diálogo con El Comercio, Álvaro Vargas Llosa, hijo de escritor peruano Mario Vargas Llosa, sostuvo que el Nobel considera que el resultado de las elecciones presidenciales solo las determinará el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). También, afirmó que la candidata presidencia de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, le aseguró que si el resultado le es adverso, lo reconocerá.

—Se conoce esta llamada del Presidente Francisco Sagasti a su padre, Mario Vargas Llosa, a fin de que intervenga de alguna u otra manera en la situación política de nuestro país…

Efectivamente, esta llamada se realizó anteayer (miércoles). Tuvimos un aviso previo porque el presidente lo comunicó a algunas personas allegadas a él para que lo ayudarán a localizarlo; de manera que, en fin, supongo que esto indica a que algunas personas ya lo sabían en Lima; en cualquier caso, la llamada se produjo anteayer (miércoles). Yo no puedo, lógicamente, y mi padre tampoco, revelar el contenido de la conversación porque sería una infidencia, fue una conversación estrictamente privada. Inmediatamente después de concluida, él me contactó, me contó la llamada, me contó su contenido, y me pidió que contactara a Keiko Fujimori para expresarle su respaldo inequívoco a lo que está haciendo, es decir a las diligencias que está haciendo a las autoridades electorales para que revisen a fondo, tanto las solicitudes de nulidad, como las actas observadas a partir de una serie de votos impugnados por la gente de Perú Libre. Luego me pidió en la medida que él no tiene acceso a redes sociales y no está en estos momentos en contacto con la prensa, que hiciera una muy escueta declaración reiterando más o menos lo mismo, en el sentido de que, para él el resultado de la elección aún es incierto y hay que esperar que las autoridades electorales hagan su trabajo y que solo ellas, sin interferencia política de ningún tipo, son las que deben determinar el resultado, es decir el desenlace de esta elección.

—¿Cómo tomó su padre esta llamada del señor Presidente?

Evidentemente en el clima de zozobra, ansiedad, impaciencia, y de angustia que hay en el país, digamos, no le sorprendió excesivamente que se produjera una llamada de esa naturaleza. Lo que sí, digamos, ocurre; es que precisamente, porque el país está atrapado en ese clima, podría suscitarse como le dije anteriormente, el rumor de que en esa conversación hubiera ocurrido algo que modificara su postura. No es que el Presidente intentó eso, sino que en ese clima en el que estamos es muy fácil que se desate cualquier rumor si una conversación como esta se filtra, y era evidente que esta conversación se iba a filtrar, era absolutamente obvio que esta conversación no sería un secreto. Por eso es que me pidió que la contactara a ella y le dijera una vez más que su respaldo es inequívoco y que además él piensa que el resultado de esta elección no está aún determinado, que solo el Jurado Nacional de Elecciones puede determinarlo y que es muy importante que todos los sectores, sin excepción, respetemos el trabajo de las autoridades.

—Cuando usted llama a la candidata Fujimori y le comenta sobre la comunicación del presidente a su padre, ¿Cómo lo tomó ella?

Ella lo agradeció, ella sabe muy bien que tiene nuestro respaldo y agradeció el gesto que para evitar cualquier suspicacia en esa coyuntura, en ese contexto, yo le reiterara a nombre de él el respaldo inequívoco a lo que está haciendo. Lo apreció, lo agradeció, y ahí quedó la conversación.

—¿No le dijo nada sobre el acto de Sagasti de llamarle a su padre para esa conversación?

No, no, por supuesto que no. No, porque ella entendió perfectamente bien que lo que importaba del gesto era evitar cualquier suspicacia, es decir, evitar de que de pronto la conversación, si se filtraba, se filtraba el hecho de la conversación en Lima, surgiera la especulación de que ese respaldo ya había dejado de existir. Él quería que eso quedará muy claro y ella lo entendió así, lo agradeció inmediatamente. Yo creo que es muy lógico, recuerde usted que hay que situarse en el clima en el que está en estos momentos atrapado el Perú. Si estuviéramos en un clima de mayor normalidad a lo mejor ni siquiera hubiera sido necesario que llamara Keiko a reiterarle el respaldo, ella lo conoce muy bien y lo sabe todo el país, pero en este clima, en este ambiente de sospecha, de suspicacia, en este clima altamente tóxico, cualquier conversación que tenga el Presidente con alguien que está respaldando públicamente a uno de los candidatos, puede dar pie a una interpretación equivocada.

—¿En contraparte se conoce, o a su padre el presidente le manifestó, que había también conversado con alguien más, del círculo de Pedro Castillo?

No. Eso no tengo ninguna noticia y no puedo ir más allá porque tendría que entrar en el detalle de la conversación. Yo entiendo por lo que él ha dicho, por lo que el presidente ha dicho públicamente que ha tenido contacto con otras personalidades y bueno pues él digamos ha justificado eso desde el punto de vista de la necesidad de mantener la calma, es lo que él ha dicho públicamente, no forma parte de esta conversación.

—Algunos sectores cuestionaron la llamada del presidente y en el Congreso corrieron voces sobre una censura y hablaron hasta de vacancia, ¿Cómo toma esa reacción del Congreso?

Creo que sería un error, esto sería un error por dos razones. La primera es porque sería efectivamente eso, echar leña al fuego, incendiar aún más una situación que ya es altamente tóxica, y por una segunda razón porque distraería completamente la atención del país con respecto a lo único que realmente importa en este momento y es que los organismos electorales cumplan con su deber y cumplan con su trabajo. En este momento hay muchísimas actas que son materia de observación, hay muchísimas solicitudes de nulidad, y yo tengo la convicción absoluta de que ha habido por parte de Perú Libre un juego muy sucio en muchas mesas en el Perú, no puedo determinar yo cuántas por eso no puedo decirle mi opinión, digamos, cuál va a ser el desenlace, la actuación del Jurado Nacional de Elecciones, habrá que esperar, pero lo que sí está claro es que hay una tarea urgentisima por cumplir. Esta elección no está cerrada todavía, así lo ve la comunidad internacional por cierto, hay que reiterar la importancia del documento que se ha hecho público ayer por parte de 17 exgobernantes, todos ellos demócratas a carta cabal, todos ellos importantes con prestigio internacional porque todos estamos viendo lo mismo, que hay en estos momentos un proceso que no ha concluído a pesar de que el señor Castillo, a mi modo de ver, de una manera totalmente temeraria e irresponsable se ha autoproclamado presidente. En una democracia nadie se autoproclama nada desde el punto de vista electoral, eso solo lo puede hacer el ente electoral, por eso es tan importante centrarnos en el fin.

—Ya estamos a casi un mes para que el presidente Sagasti concluya su mandato, ¿cualquier acción como la que se analizaba en el Congreso podría llevarnos al caos?

Claro, por supuesto. A él le ha tocado una situación extremadamente delicada, por no decir explosiva, evidentemente no es la situación que él había previsto, ni que nadie había previsto, todos hubiéramos querido un desenlace más rápido, menos complejo, y, desde luego, sobre todo él que es quien tiene que navegar este barco y llevarlo a la orilla, pero dada la situación es realmente importante que el Presidente, la Presidenta del Consejo de Ministros, los Ministros de Estado, y todos los funcionarios públicos se conduzcan con un enorme cuidado, precisamente porque hay este clima de suspicacia. Obviamente en el caso de los funcionarios del Estado además hay la obligación legal de neutralidad, no estoy diciendo que se esté violando la neutralidad pero sí digo que hay que recordar que cualquier paso que dé el presidente o que den los Ministros, o que den los funcionarios que están por debajo de ellos, que sea percibido como violatorio de la neutralidad, lo que va hacer es enardecer aún más el clima tóxico en que estamos. Yo estoy seguro que él es consciente de eso, y ojalá que todos los funcionarios que sirven bajo su presidencia sean conscientes de eso porque si no esto puede terminar muy mal. Hay que tener un cuidado muy extremo en esta situación tan delicada.