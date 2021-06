Arce dice que «golpistas» quieren dividir al MAS y advierte «amenazas desestabilizadoras»

El presidente Luis Arce pidió este sábado “unidad” a las organizaciones sociales del MAS y aseveró que los que “financiaron el golpe” y “los que nos mataron a bala” quieren dividir al partido de Gobierno, por lo que advirtió que las “amenazas desestabilizadoras” siguen presentes.

El mandatario participó del acto por el 42 aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb) con un discurso de agradecimiento por el “gran bloqueo” de agosto de 2020, que a su parecer” garantizó las elecciones de octubre de 2020, en las que salió electo con más de 55 por ciento.

“¿Quiénes quieren dividirnos, nosotros mismos? No. Hay un sólo proceso de cambio, hay uno sólo, no hay más. Y la derecha lo sabe, ellos solo intentan dividirnos. ¿Quiénes buscan el fracaso de nuestra revolución democrática? Quienes financiaron el golpe, quienes no aceptan un gobierno del pueblo, ellos quieren dividirnos”, dijo.

Aseveró que “quienes imponen sus gobiernos con balas. Ellos saben que si el pueblo va unido jamás nos van a vencer. Las amenazas desestabilizadoras están presentes y ante eso la respuesta debe ser más y más unidad de las organizaciones”.