Candidato a rector reporta que se extravió su billetera tras filmar un videoclip de campaña

Fuente: Cabestros

El candidato a rector, Gonzalo Rojas, compañero de fórmula del actual rector Saúl Rosas, reportó este jueves el extravío de su billetera tras filmar un videoclip de campaña.

«No estoy acusando a nadie, pero se me perdió la billetera, puede que haya sido durante la filmación, porque fue al único lugar donde fui al salir de casa… bueno, antes me reuní con Saúl, pero no creo que él… ya pues, Saúl no hace esas cosas», dijo el candidato.

«No creo que se me haya caído, porque tampoco me moví mucho, durante todo el video solo estuve parado como un pi…», agregó el candidato.

En otro tema, ¿será que esta canción logra superar a la legendaria Cumbia de Waldo?