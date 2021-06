Citan a exministra en domicilio equivocado y ella dice que declarará por el caso Murillo

Ramiro Vega informa en la misma nota que pudo comunicarse con ella y le expresó su predisposición a declarar como testigo para coadyuvar por vía virtual en la investigación, para lo que le adjuntó su número de WhatsApp en el que la pueden notificar.

Fuente: Asuntos centrales

La ex ministra de Comunicación del gobierno transitorio, Roxana Lizárraga, fue citada a declarar en La Paz por el Ministerio Público en el marco del caso de la compra de gases lacrimógenos, que derivó en la detención en Miami del exministro de Gobierno Arturo Murillo.

Sin embargo, Jose Ramiro Vega, exesposo de Lizárraga, se dirigió el viernes mediante un memorial al fiscal Alexis Vilela que el domicilio en el que fue notificada ni siquiera el último en el que ella residió en Bolivia.»Antiguos vecinos míos me hicieron llegar la fotografía de una citación a mi ex exposa Roxana Lizárraga, que habría dejado en el condominio Santorini, de la zona de Alto Calacoto. Debo comunicarle que ese ni siquiera es su último domicilio en Bolivia, pues luego del edifico Santorini, ella se mudó al condominio Mallasilla y posteriormente a la calle 35 de Achumani. Sin embargo, Roxana Lizárraga se encuentra en EEUU, por lo que la citación en un domicilio errado no puede provocar un efecto legal».

