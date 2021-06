Cocaleros se acusan de vender coca peruana

Fuente: paginasiete.bo

Jorge H. Quispe C. / La Paz

Cocaleros de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz y otros productores del sector que dirige Elena Flores afín al Movimiento Al Socialismo (MAS) se acusan de vender coca peruana o chapareña en sus mercados de La Paz.

La vicepresidenta de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz, Adela Mamani, denunció ayer que en el mercado paralelo de la hoja de coca en Kalajahuira se comercializa “coca peruana o chapareña, pero no es yungueña”, dijo la dirigente.

“Sí, ayer (lunes) una compañera compró coca de Kalajahuira y hemos podido evidenciar que no es coca yungueña. Es coca chapareña o peruana que la están vendiendo mezclándola”, complementó Mamani a Página Siete. Dicha coca se encuentra, según Mamani, en oficinas de Adepcoca, como evidencia.

La denuncia reavivó el conflicto entre Adepcoca y el sector que dirige Flores, afín al MAS, que pide que se cumpla la orden judicial de febrero que desconoce a la Adepcoca tradicional.

De acuerdo con Mamani, en el mercado paralelo que dirige Flores no hay control y no hay inspectores que puedan verificar de dónde viene la coca. “Además, en este momento ya no tenemos coca en los Yungas, pero Kalajahuira tiene mucha coca. ¿De dónde viene esa coca?”, preguntó Mamani.

Sector de Flores

Flores respondió que es falso que su sector comercialice coca peruana o coca chapareña y apuntó a Mamani y al ejecutivo de Adepcoca, Armin Lluta, de ser los impulsores de que llegue coca peruana a Bolivia.

“Es mentira que vendamos coca peruana, son ellos (Adepcoca tradicional) los que están haciendo llegar coca peruana. Ellos se han hecho decomisar coca peruana”, aseveró Flores.

La dirigente apuntó a Lluta y Mamani de haber dado permisos para que se siembre coca en Apolo, un sector que, según ella, no está autorizado por el Gobierno para el cultivo de la coca.