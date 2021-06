Cochabamba: Denuncian falta de bioseguridad en boda de concejal; exigieron prueba negativa

Fuente: lostiempos.com

El concejal Joel Flores (MAS) denunció este martes que el legislador Manfred Reyes Villa Avilés (Súmate) celebró su boda sin cumplir con las medidas de bioseguridad. Sin embargo, su entorno dice que sólo asistieron 60 invitados y se les pidió la prueba negativa de Covid-19.

Flores dijo mientras mostraba fotografías de la boda: “Van evidenciar en esta foto vemos al concejal Manfred bailando un vals, acá vemos no hay barbijos, no usan, se han olvidado; cuando se le pide a la población usar barbijos”.

De acuerdo, con el entorno del concejal los asistentes a la boda realizada en Tiquipaya presentaron su prueba negativa de Covid-19 para ingresar.

“Para este matrimonio se supone que han planificado, pero habían voces de que se iba a entrar a una cuarentena rígida los domingos, pero no aplicaron porque tenían esta actividad”, declaró.

El concejal Diego Murillo (Súmate) fustigó las declaraciones de Flores por considerar que se meten en la vida privada del concejal, quien ahora tiene una licencia y habilitó a su suplente.

Flores dijo: “No estoy en contra del matrimonio, de la familia; más bien, es un derecho lindo; pero, lo curioso es que no se usen las medidas de bioseguridad y perdemos totalmente autoridad. Con qué autoridad le vamos a pedir al pueblo que cumpla con las medidas de bioseguridad”.

Murillo le pidió a Flores: “Debe ser más objetivo con su trabajo; él está para fiscalizar qué hace el Ejecutivo, yo no he venido aquí para ver qué hace mi vecino. En el trópico (el MAS) ha hecho reuniones con más de 1.500; no creo que el concejal haya roto las medidas de bioseguridad con sus 60 invitados”.

Luego, le pidió a Flores ocuparse de la situación de los hospitales, afectados por la falta de oxígeno para pacientes con Covid-19.

Fallecidos

El concejal Flores además pidió aclarar si los funcionarios y personas de Súmate que han fallecido por Covid-19 estuvieron en la boda.

“Y esperemos que en esta fiesta no hayan estado justamente aquellas personas que han fallecido del Ejecutivo municipal, personas muy cercanas al Alcalde, esperemos que se hayan cuidado y no se hayan contagiado”, dijo.

Personas del entorno de Reyes Villa Avilés negaron que alguno de los fallecidos haya estado en el matrimonio.

Licencia

La situación del concejal llamó la atención por su ausencia en el Legislativo a poco de haber asumido su cargo. Flores dijo que pidió licencia del 21 de mayo al 8 de junio.