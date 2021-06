Colegio Médico de Santa Cruz exige al Gobierno que libere la compra de las vacunas anticovid

Fuente: Cadena A, eju.tv

Anzoategui, exigió que el Gobierno Nacional, libere la compra de las vacunas contra el coronavirus. «Que compren los gobernadores, los alcaldes los empresarios, quien sea», dijo el galeno.

Lo que tiene que interesar en este momento son las vacunas para toda la población, es la única forma de bajar la curva de contagio, aseveró Anzoategui.

Los médicos expresan su preocupación por incremento de casos positivos y fallecidos en Santa Cruz, además de la falta de vacunas, medicamentos y oxígeno, proponen una cuarentena rígida de 7 a 10 días.

El presidente del Colegio Médico de Santa Cruz, Wilfredo Anzoategui, manifestó tras el aumento de contagios en el departamento en esta tercera ola, hay dos soluciones, una cuarentena rígida o la vacunación masiva.

Anzoategui indicó que no es posible que esté faltando las vacunas «una semana si, otra no«, dejando sin inmunizar a la población. Resaltó que todas las terapias intensivas están llenas de pacientes, además ya no hay los medicamentos necesarios para combatir la pandemia, pese a que el ministro de Salud dijo que ya se dotó de medicamentos.