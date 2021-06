Comité del Paro en Colombia dice que instruyó el levantamiento de los bloqueos viales previo al nuevo diálogo con el Gobierno

Los dirigentes se habrían comprometido desde el pasado domingo a desescalar la medida de presión.

Fuente: Actualidad RT

Los integrantes del Comité Nacional de Paro estarían comprometidos con el levantamiento progresivo de los bloqueos viales en Colombia, justo antes de emprender la nueva ronda de negociaciones con el Gobierno de Iván Duque.

Según El Tiempo, desde el pasado domingo habría empezado a desescalar la medida de presión, lo que implicaría un avance en la mesa de diálogo. Para la administración de Duque, esa acción es imprescindible para establecer acuerdos con los manifestantes.

«Con mucha autoridad local, los comités departamentales de paro y las personas que están en dichos bloqueos han entrado en esas conversaciones y han venido levantando muchos de los bloqueos que actualmente se desarrollaban a lo largo y ancho del país», dijo Fabio Arias, representante de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT).

Esa determinación fue confirmada por uno de los mediadores del diálogo entre el Comité y el Ejecutivo, monseñor Héctor Fabio Henao, quien aseveró que el lunes «se había logrado el desbloqueo» en más de 30 puntos. «Venimos con una perspectiva importante de que se van dando pasos significativos», agregó.

La noticia se conoce este martes, cuando arranca en Bogotá una nueva ronda de negociaciones, y un día después de que el mandatario colombiano reiterara que el levantamiento de las obstrucciones viales era el punto de partida para atender las demandas de los manifestantes, que cumplen más de un mes de protestas en Colombia.

«Para construir acuerdos requerimos no solamente que haya un repudio categórico a los bloqueos, sino que se den instrucciones para levantarlos. Si eso no ocurre, es muy difícil la negociación; el país no puede sentirse ni asfixiado ni secuestrado», apuntó Duque en entrevista con El País.

Más información, en breve.