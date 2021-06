Cómo seguir la Eurocopa 2021 y estar al tanto de resultados, alineaciones, goles y todo lo que ocurra

El 11 de junio dio comienzo la Eurocopa 2021, la UEFA EURO 2020 que se juega este año esta por cómo la pandemia del COVID obligó a moverlo todo. En Genbeta ya te hemos contado cómo ver todo el torneo online gratis, así como los ganadores más probables del torneo según 100.000 simulaciones hechas con IA.

Hoy vamos a contarte cómo estar al tanto de todo lo que ocurre en el torneo y no perderte nada, desde alineaciones hasta goles, pasando por calendarios y avisos de los partidos. Veamos todas las herramientas y canales a nuestra disposición.

Como en cada gran evento de este tipo, la UEFA tiene una web dedicada al seguimiento de la competición. En ella podremos ver análisis de las 24 selecciones participantes. Podemos consultar todos los eventos del torneo, con resultados, sedes, fechas y horas de cada partido.

Hay, además, un apartado de estadística muy interesante para seguir el número de goles por partido, los partidos jugados, precisión de pases de cada selección, posesión, etc. También hay estadísticas de jugadores, y podemos, por ejemplo, ordenar por goles marcados o por velocidad máxima alcanzada.

En cuanto a la parte más logística, en «Partidos y resultados» podemos ver el calendario de la competición, y lo más interesante es que podemos crear un calendario personalizado al que nos suscribamos y que, por ejemplo, se añada a nuestro Google Calendar.

Si quieres notificaciones sobre el partido en sí, lo más interesante es instalar la aplicación oficial para iOS y Android. Esta aplicación nos preguntará si puede mandarnos notificaciones y, en relación a esto, además de permitirnos añadir al calendario de nuestro smartphone, también nos podrá avisar de todo lo que ocurre en los partidos que deseemos marcar la campanita.

Las aplicaciones también son ideales para ver los vídeos de los goles y las mejores jugadas, pues por desgracia, la cuenta de Twitter oficial del torneo no ofrece vídeos de los goles por derechos. La UEFA tiene una política muy distinta a la de la NBA en redes sociales, y obliga a ir a sus dominios a ver lo que pasa en directo. Otras redes sociales con mucha presencia de contenido de la Eurocopa 2021 son Instagram, con su perfil oficial de EURO 2020 y Tiktok, que es patrocinadora oficial.

🇪🇸 David Villa wins it late on for Spain! ⚽️

🗓️ #OTD in 2008 🆚 Sweden@SeFutbol | @Guaje7Villa | #EURO2020 pic.twitter.com/LFq9JfoXE3

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021