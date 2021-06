Condenaron a prisión a estadounidense que compró acciones de Amazon con información privilegiada

Un hombre de 37 años de Washington, Estados Unidos, fue condenado a 26 meses de prisión, por fraude de valores. Este delito se configuró haciendo uso de información privilegiada sobre el estado de las acciones de Amazon, conocida a través de su esposa, empleada de la compañía.

A través de estos cuestionados movimientos, el imputado obtuvo ganancias de $1,428,264 dólares.

Acciones de Amazon y el uso civil de información privilegiada

La condena que ayer recayó sobre Viky Bohra, cierra un episodio que venía arrastrándose desde hace algún tiempo. Durante una audiencia que tuvo lugar en noviembre de 2020, se declaró culpable de los delitos acusados por la Comisión de Bolsa y Valores estadounidense, admitiendo que entre 2016 y 2018 hizo uso de información privilegiada de Amazon, obtenida a través de su esposa, una empleada de finanzas de Amazon, para realizar operaciones en acciones de la compañía.

Según los registros recopilados en torno a este caso, la esposa de Bohra contaba con acceso a información confidencial relativa a los ingresos y gastos de Amazon.

La esposa de Bohra se encontraba al tanto de la política de uso de información privilegiada, que determina la responsabilidad de proteger la información financiera confidencial de la compañía. Sin embargo, a pesar de las advertencias, Bohra obtuvo acceso a esta información confidencial y negoció acciones y opciones de Amazon en cuentas vinculadas a él y a su padre. Entre 2016 y 2018, Bohra utilizó la información obtenida para realizar transacciones con éxito, antes de que Amazon anunciara su informe de ganancias.

«Este acusado y su esposa estaban ganando cientos de miles de dólares en salario y bonos de sus trabajos en tecnología, pero él no estaba contento con eso, conspirando codiciosamente para obtener ganancias ilegales mediante el comercio de acciones de Amazon», comentó la fiscal federal Tessa M. Gorman durante la última audiencia. «Este caso debería ser una advertencia para aquellos que tratan de jugar con los mercados con el uso de información privilegiada: hay un alto precio que pagar con una condena por delito grave y una sentencia de prisión», agregó.

Los fiscales solicitaron inicialmente una condena de 33 meses a la corte. En su solicitud, justificaban la medida señalando que «durante dos años y medio, Bohra, utilizando información proporcionada por su esposa, hizo más de $ 1.4 millones al hacer operaciones ilegales de acciones y opciones. La conducta de Bohra no fue un incidente aislado, limitado a operar antes de la declaración de una ganancia de Amazon. Más bien, Bohra participó en operaciones ilegales con información privilegiada antes de 11 anuncios de ganancias consecutivas».

Actualmente, Bohra y sus familiares acumulan el pago de $2.652.899 dólares por concepto de compensaciones, intereses y multas.

Al asumir oportunamente su culpabilidad, la esposa de Bohra no enfrentará cargos criminales. No obstante, ella ya no trabaja en Amazon.

En tiempos marcados por un interés creciente en torno a la inversión en el mercado bursátil y en la especulación financiera, el juez de distrito James L. Robart, que participó de este proceso, señaló que Bohra había convertido a su esposa y a su padre en criminales, comentando: «Creo firmemente que el crimen de cuello blanco merece el mismo trato que lo que llamamos crimen callejero».