Conozca todos los cambios de WhatsApp Plus v12

Mejoras en la personalización de la interfaz son algunas de las sorpresas que trae la app ‘no oficial’ de WhatsApp.

Desde hace algunos meses, WhatsApp Plus se ha convertido en una de las aplicaciones con más descargas en todo el mundo. La interactividad en el diseño que ofrece esta aplicación no oficial la ha colocado como una de las más atractivas en la actualidad, especialmente por el sinnúmero de interfaces y demás detalles estéticos que simplemente no ofrece la apk oficial de WhatsApp.

Por esto, su versión 12 (v12) era una de las actualizaciones más esperadas y, al parecer, WhatsApp Plus no desilusionó.

Cambios en WhatsApp v12

Con las nuevas configuraciones que ofrece esta aplicación, las personas podrán diseñar de forma específica y personalizada cada uno de los aspectos de la interfaz en su usuario. Detalles como los temas o fuentes y tipos de letras son algunas de las características que podrás configurar con esta apk alterada de WhatsApp.

En cuanto a los temas, los desarrolladores anunciaron que desde ahora podrás tener uno nuevo cada día, si así lo deseas. Con esta actualización no sufrirás ninguna repercusión si lo que quieres es sentir tu interfaz fresca y diferente cada día.

Por otra parte, en el WhatsApp Plus v12 también se fortaleció el sistema de seguridad y privacidad de la app. Ahora se podrá configurar el siempre deseado modo de “no molestar”, además de ocultar el estado de conexión y los chats, así como el acceso al anti-ban.

Igualmente se puede congelar o suspender el estado de ‘visto por última vez” y activar el mensaje de auto-eliminación.

¿Beneficio o riesgo?

Ahora bien, no todo con esta app es una maravilla tecnológica. Aunque muchos piensan que WhatsApp Plus es la razón perfecta para abandonar por completo la versión oficial de la aplicación de mensajería perteneciente a Facebook, hay algunas personas que consideran esta afirmación como un completo error.

Además de contar con sendos errores de seguridad (como la ausencia del cifrado “de extremo a extremo”) que pueden derivar en hackeos por invasiones desarrollados con facilidad, se suman también sanciones remitidas por la app original de WhatsApp sobre su famosa copia.

Desde el principio, WhatsApp aseguró que aquellas personas que usen la apk ‘pirata’ podrían ser sancionadas de forma indefinida, ya sea con bloqueos del usuario o del número de teléfono que se use para descargar WhatsApp Plus.

“Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan nuestras Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad”, anunciaron los encargados de WhatsApp a principios de este 2021 en un comunicado oficial.

Asimismo, si es que WhatsApp no bloquea las cuentas de los que se aventuraron a instalar la versión no oficial, según expertos, puede ser esta quien les dé una mala sorpresa a sus “fieles” usuarios.

Sumado a que será difícil exportar los chats durante la migración de información de un celular a otro, al ser WhatsApp Plus una app sin membresía en una empresa oficial podría presentar problemas de seguridad que seguramente derivarían en una eliminación completa y sin retorno datos valiosos. Al ser una apk no legal el contenido no está asegurado y se podría perder en caso de una suspensión súbita de la aplicación.