Corea invita a bailar K-pop en nombre de Bolivia

Fuente: paginasiete.bo

Jorge Soruco / La Paz

La Embajada de la República de Corea tiene abierta la convocatoria para las preliminares bolivianas del K-pop World Festival, evento que reúne a elencos y solistas para que demuestren su dominio de las coreografías de este género musical.

“El K-pop se ha convertido en un fenómeno cultural mundial y el interés en los artistas coreanos crece cada año. Eso permite que, como una manera de promocionar la cultura nacional, el Gobierno organice esta competencia en los países en los cuales se tienen embajadas”, explicó AN Minji, funcionaria administrativa a cargo del área Cultura de la misión diplomática.

K-pop es la contracción de korean pop (pop coreano), un género en el que los artistas, denominados idols, preparan elaboradas coreografías para acompañar su música.

El evento internacional se realiza desde 2011 y en Bolivia desde 2013. El año pasado se suspendió debido a la pandemia de la Covid-19. La emergencia sanitaria también modificó la competencia este año, ya que todo se realizará de forma virtual.

Los interesados en participar deben filmar y enviar a la embajada dos videos de baile a la página [email protected] Uno de ellos es de elección libre y el segundo tiene que ser, obligatoriamente, coreografías de uno de los temas: Lovesick Girls o How you like that del grupo femenino Black Pink y Butter o Dynamite de los artistas de BTS.

El plazo de entrega finaliza el miércoles 23 de junio. Un jurado seleccionará 10 grupos que luego grabarán sus videos en un estudio a definirse. De éstos se seleccionará a los representantes.

Los elegidos ganarán, además, tablets, celulares o cupones para restaurantes coreanos.