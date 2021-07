¡Pecho e tabla!

-dijo alguien refiriéndose al cuñau, cuando la pelota le picó cerca y rápido golpeando su pecho…

No puej.

Pa’ sacarle el sombrero al cuñau que falló en esa, pero tapó cien.

Pero claro, el hincha experto, ese que no jugó ni con su puchi en chico lo hizo bolsa.

¡Típico hincha boliviano!

«Tropa e borrachos», es la frase favorita que usan los hinchas contra los jugadores bolivianos y razón no les falta pero…

¿Qué puede criticar una sociedad alcoholizada, una sociedad que no puede juntarse a ver un partido, compartir entre amigos si no es bebiendo?

¡Y me lo pican al cuñau!

No sean puej desgrac…

Cuando salió la noticia que el cuñau iba a Boca y luego salió sin jugar un partido, saltaron los hinchas bolivianos a menospreciar su éxito.

¡Burlas, solo burlas!

Lo mismo era con Marcelo, pero ya se moderaron.

No puej…

Ahora el cuñau apareció en una foto con Messi y aparecieron los memes, memes de los propios bolivianos burlándose de él y engrandeciendo a Messi.

No puej…

Ahora los medios internacionales, ubican al cuñau entre los mejores arqueros de la Copa y ya salieron los bolivianos:

¿Cuánto habrá pagado este tronco para salir en esa lista?

¡Bolivianos, destructores del mismo boliviano!

Y lo que faltaba:

El técnico Farías sale a decir que nadie le ganará a su equipo en la altura.

No puej…

A propósito:

– ¿Alguien sabe, quién, cómo, cuándo y donde escribió el mandamiento divino e irrevocable, ese mandamiento que señala que la selección boliviana debe jugar partidos oficiales solamente en La Paz?

¡La ciudad que menos futbolistas profesionales produce!

No puej…

En fin…

No sé qué harán ustedes, pero yo trataré de ubicar al cuñau pa decirle gracias y de agradecimiento le invitaré un par de asaditos en la,le,li,lo,lu, donde mi amigo Alejandro no me cobra, porque sabe que estoy más topón que Blooming y Oriente.

A ver…

Si lo pillo al cuñau les muestro la foto.

El ESCRIBIDOR.