David Santalla clama: «Hagan la ley del artista, ese sería el mejor premio que recibiría»

El humorista y actor David Santalla envió un emotivo pedido a la Cámara de Senadores para dejar de lado cualquier reconocimiento personal que se le pueda hacer a su trayectoria y dedicar sus esfuerzos en aprobar una ley que beneficie al artista en Bolivia.

«Cuando uno está enfermo, cuando está al borde de algo, no hay que empujarlo al precipicio, hay que pagarle la medicinas, hay que ayudarlo en ese sentido», comenzó diciendo Santalla quien hace un año fue diagnosticado de cáncer de tejido linfático, enfermedad que hoy lo tiene con su salud muy comprometida.

«Ya he pedido muchas veces que de una vez se haga la ley del artista, ese sería el mejor premio que recibiría, sinceramente y no saben cuanto les agradezco (Senadores) porque se han preocupado por mí, pero, porque no lo hacen al estilo Santalla», señaló remarcando la prioridad que debería ser asumida por este órgano del Estado.

Santalla agradeció toda la ayuda recibida en el último tiempo en el que ha enfrentado la enfermedad y también lo vivido durante los 58 años de carrera en los que ha disfrutado del público.

Proyecto de ley

Dentro del pedido que han hecho los artistas en distintas ocasiones están la aprobación de una norma que permita realizar un registro de todos los artistas, representantes y gestores culturales, también identificar los espacios físicos, públicos y privados donde se expresa el arte y cultura.

Se pide también regular la actividad cultural-artística y otorgar un seguro de salud para los artistas.