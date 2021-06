Deceso de policía por Covid-19 devela fallas en atención al sector

Fuente: lostiempos.com

La muerte del suboficial de la Policía de Tarija, Víctor Hugo Montaño, aquejado por la Covid-19 causó conmoción a nivel nacional . A través de videos antes de su deceso denunció abandono y la falta de atención al uniformado.

Tanto el Ministerio de Gobierno como el Comando de la Policía negaron tal situación, sin embargo, las esposas de los policías observaron la calidad de atención a los efectivos que pasan por la enfermedad.

“Ayúdeme. Estoy aquí botado como perro. Estoy con covid, lejos de mi familia, de mis hijos, ayúdeme”, dijo Montaño en una de las grabaciones.

El comandante departamental de Tarija, Said Ávila, indicó, en conferencia de prensa, que el suboficial fue destinado a esta región desde Cochabamba hace aproximadamente dos meses por disposiciones del Comando General y se le brindó un espacio en una instalación policial porque no tenía familiares ni vivienda.

Luego reportaron que uno de sus compañeros contrajo Covid-19 y Montaño resultó contagiado dando positivo el 2 de junio de 2021, según comunicado del Comando. El uniformado que era asintomático,fue aislado el 3 de junio en el Centro de Aislamiento del Comando, donde recibió atención médica. El viernes 4 de junio, Rodrigo

Montaño, hijo del suboficial, solicitó el traslado de Tarija a Cochabamba para que tenga una mejor atención. Tras firmar un documento, Montaño fue llevado en un vehículo privado a su ciudad, indicó Ávila.

“No ha sido que el ha muerto en Tarija, ha fallecido lamentablemente en Cochabamba”, la tarde del 10 de junio, acotó.

Su familia denunció que no atendieron a tiempo a Montaño, que además sufría de diabetes. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo dijo, citado por Erbol, que cuando el uniformado estaba bajo cuidado de la Policía se realizó todos los esfuerzos, pero cuando fue retirado del centro perdió el control de la salud del efectivo.

La vicepresidenta de la Asociación de Esposas de Sargentos, Suboficiales, Clases y Policías (Anesclapol), Elia Cárdenas, lamentó que en los videos difundidos se observe la mala atención. No es solo en esa región, también en Cochabamba hay una “atención es pésima” en el seguro, señaló.

Pidió al Gobierno viabilizar la construcción de un hospital para los efectivos que muchas veces peregrinan por atención ante el colapso de los hospitales, como en la primera ola.

DENUNCIAN IRREGULARIDAD EN CAMBIO DE DESTINO

Victor Hugo Montaño, antes de fallecer, también cuestionó que lo hayan destinado a esa región. Su familia señaló que fue un cambio irregular por parte de los comandantes de Cochabamba y Tarija, y anunció acciones legales.

Al respecto, el comandante nacional, Jhonny Aguilera, negó que haya irregularidades. Del Castillo acotó que los policías, “en cualquier momento del año, en cualquier época, pueden ser destinados de un departamento a otro, cuando así el país lo requiera”.

Sin embargo, la dirigenta de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, denunció en las redes sociales que el suboficial Víctor Hugo Montaño tenía una enfermedad de base que impedía que lo cambien de destino en pandemia, pero se omitió esta determinación. Además, “lo extorsionaron con una suma fuerte de dólares para volver a Cochabamba”, indicó.

En un video pidió la destitución de ambos comandantes, Jhonny Corrales de Cochabamba y Said Ávila de Tarija, y de una visitadora social de la policía.

“No han cumplido su función de comandantes, ustedes tienen que pagar por lo que hicieron con este suboficial Montaño y todas las personas que han estado involucradas. No es el único, tengo muchos casos que se están muriendo (por Covid-19). La Caja Nacional de Salud no sirve, no atiende”, manifestó en el video difundido en sus redes sociales.