DT de Venezuela: «Bolivia es una selección bastante competitiva»

El seleccionador de Venezuela, el portugués José Peseiro, tuvo palabras de elogio a la hora de referirse a la selección boliviana de fútbol, a poco del encuentro que ambas selecciones sostendrán en La Paz (el jueves, desde las 16:00), en el marco de las eliminatorias al Mundial Catar 2022

“Bolivia sufrió en sus partidos de eliminatorias, pero ellos pudieron sacar mejores resultados. Es una selección bastante competitiva”, manifestó Peseiro en conferencia de prensa, antes de partir a Bolivia, ya que los llaneros se encuentran desde el martes por la noche en Santa Cruz.

La Vinotinto tendrá varias ausencias ante la Verde debido a lesiones. Las más sentidas son las del extremo Yeferson Soteldo, y del delantero y goleador histórico de Venezuela, Salomón Rondón.

Al no contar con las dos principales individualidades que tiene la selección llanera, el técnico Peseiro recurrirá al juego en conjunto para intentar lograr un buen resultado en la ciudad de La Paz.

«La fortaleza que debemos tener es jugar como equipo. Es como equipo que tenemos que ganar. Es juntos que debemos atacar y defender. Todos unidos para ganar estos partidos», dijo Peseiro.

El seleccionador del próximo rival de Bolivia aún no dio pistas del equipo titular que presentará este jueves en el estadio Hernando Siles y se limitó a decir que cualquiera de sus convocados puede integrar el onceno inicial.

“Todos los jugadores que he convocado pueden ser titulares. Si los he llamado es porque tienen las condiciones… Espero que los once jugadores que ponga en la alineación den todo»”, enfatizó el portugués.