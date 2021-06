Dulon: Desde que ganamos la Alcaldía hay amedrentamiento

Fuente: paginasiete.bo

Erika Segales / La Paz

El presidente del Concejo Municipal de La Paz, Jorge Dulon, sostuvo que desde que Iván Arias ganó las elecciones subnacionales por la Alcaldía de La Paz empezó el amedrentamiento con procesos en su contra. La jueza Claudia Castro determinó arraigar al burgomaestre paceño e imponer una fianza de 30.000 bolivianos, en el marco del proceso que se le sigue por un nombramiento supuestamente irregular cuando fue ministro de Obras Publicas.

“A los días de haber ganado la elecciones por la Alcaldía de La Paz lo citan a declarar al Alcalde, días después también aparece otro proceso que supuestamente también implica al Alcalde, así comienzan a desarrollarse las acciones de este ataque de parte de la justicia, pero es un móvil político. Se suma el hecho de que se diga que se lo podría detener preventivamente, son señales del amedrentamiento”, manifestó Dulon.

El presidente del legislativo municipal apuntó que a poco mas de un mes de gestión hay seis procesos en los que se involucra al alcalde Arias.

“Lamentablemente estos hechos no dejan trabajar al Alcalde tranquilamente, perjudica la lógica del trabajo normal municipal. Son procesos que no tienen ni pies ni cabeza, si uno analiza el detalle del proceso, se da cuenta que no hay asidero legal suficiente, pero esto continúa con un objetivo específico de no dejar trabaja al Alcalde”, subrayó.

Arias anunció que presentará una apelación la próxima semana contra la decisión judicial. Mientras que el fiscal Johan Muñoz señaló que el Ministerio Público solicitó la aplicación de una “detención domiciliaria”.

El burgomaestre paceño no puede salir del país y debe marcar un registro cada 15 días en el Ministerio Público.

Para el exdiputado de UD Gonzalo Barrientos esta medida judicial contra el alcalde paceño es muestra de que gesta un “golpe municipal”. “Está en marcha y se está orquestando un golpe en contra de Iván Arias, con el objetivo descabezar el gobierno municipal”, señaló.

Asimismo, enfatizó que imponer una detención domiciliaria significaría que la cabeza edil deje su cargo y, por ende, se tendría que elegir a un alcalde interino. También señaló que su arraigo va contra lo que pide el Gobierno central, que es trabajar para combatir la pandemia de Covid-19.

Por su parte el diputado de Comunidad Ciudadana Alejandro Reyes indicó que se ve una revancha política y que el accionar de la justicia entorpece las gestión municipal.

“Es una revancha en contra de los paceños que han votado en contra del Movimiento Al Socialismo. Es también parte del hostigamiento diario que vive el alcalde Iván Arias. Lo quieren convertir en exautoridad, porque el MAS busca entrar por la ventana a la ciudad de La Paz. Están entorpeciendo todas las gestiones del Alcalde” expresó.