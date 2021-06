El fuego consume un almacén en una zona industrial en Warnes

Pasada las 18:00 de este viernes el incendio comenzó en el almacén de una empresa recicladora. Bomberos trabajan para controlar el fuego.

Fuente: Unitel

Este viernes por la tarde se inició un incendio en un almacén de una empresa recicladora ubicada en la zona industrial del municipio de Warnes, en Santa Cruz. Pasadas las 21:00 los bomberos todavía trabajaban para controlarlo el intenso fuego.

Al cierre de este reporte periodístico, los bomberos habían recargado agua en hidrantes cercanos para poder batallar contra el fuego que era favorecido por los fuertes vientos.

Los daños aún no han sido cuantificados y no se reportaron personas heridas ya que en el lugar no hay viviendas solo empresas.

Trabajadores de otras empresas que estaban en el lugar estaban asombrados por la magnitud de las llamas y comentaron que desconocían las causas que pudieron ocasionar el siniestro.