El MAS se adelanta y dice que fallo de la Corte-IDH “no es vinculante”

A horas de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) delibere y asuma una determinación sobre la reelección presidencial indefinida en el contexto del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) adelanta que la conclusión que emita esa instancia “no es vinculante” y no quieren responder si la reelección es o no un derecho humano.

Ante la posibilidad de que la Corte-IDH establezca que “no es un derecho humano la reelección indefinida”, el partido azul empieza a sentar algunos criterios al respecto, como asegurar que la decisión no es vinculante.

“Será una recomendación, no es obligatorio. Nosotros tenemos nuestras normas” afirmó el senador Luis Adolfo Flores, señala un reporte de Brújula Digital.

Flores, en contacto con ANF, dijo que, sea cual sea la posición de la Corte, será sólo una respuesta a una consulta que realizó uno de los países miembros, en este caso Colombia que e 2019, dentro del marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, presentó una solicitud de opinión consultiva sobre si la reelección indefinida es un derecho humano o no.

El parlamentario agregó que esa solicitud no está dirigida en “específico a Bolivia” ni tampoco se refiere a la reelección de Evo Morales.

A su vez, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la administración de Luis Arce “no fue escuchada en el marco de la Opinión Consultiva”, que fue activada por el presidente de Colombia, Iván Duque.

“Nosotros, como Gobierno nacional, no hemos tenido participación; esta acción viene de una solicitud realizada por el presidente (Iván) Duque, de Colombia, que hace una solicitud de aclarar lo que estaba ocurriendo con el artículo 23 del Pacto (de San José de Costa Rica)”, dijo.

Quiroga

El expresidente Jorge “Tuto” Quiroga a través de su Twitter señala que “MAS dice que no fue escuchado, ante la Corte-IDH, en Opinión Consultiva sobre reelección. Aquí la lista de 60 Estados, organismos, instituciones y personas que intervenimos de forma escrita y oral. Evo/MAS no lo hicieron, porque que saben que perpetuarse no es DDHH”.

En otro mensaje explica que “por la pasividad de Comisión CIDH, pedimos a Colombia que consulte a la Corte-IDH sobre reelección como ‘DDHH’. Bolivia siempre agradecerá a IvanDuque por elevar Opinión Consultiva en 2019”, dijo Quiroga.

Preliminar

El titular de Justicia refirió en su momento que se trata de “una opinión preliminar, porque la Corte tiene que pronunciarse en tres casos”.

“No es una opinión vinculante; todavía es una opinión preliminar. Una vez que la Corte se pronuncie en Opinión Consultiva, vamos a pronunciarnos también sobre el alcance de la que ha terminado siendo favores políticos”, sostuvo.

Masistas evitan dar respuestas

Consultado sobre si la reelección debe ser considerada un derecho humano, el senador del MAS José Adolfo Flores evitó responder; sin embargo, dijo que las conclusiones vienen fuera del término del debate político actual del territorio nacional. Además, señaló que Evo Morales ya no es presidente.

“Ya ha perdido vigencia. Lo que ahora nos preocupa es el tema de la pandemia, el tema económico, eso está en el debate político y en eso debemos concentrarnos los políticos”, afirmó.

Por su parte, el senador del MAS Félix Ajpi señaló que, más allá de que si la reelección es un derecho humano o no, los candidatos pueden optar a una elección y coincidió que las conclusiones no serán vinculantes, sino una opinión preliminar.

Por su parte, la senadora Virginia Velasco evitó referirse al fallo que emitirá la Corte-IDH.