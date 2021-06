El sueño americano de Tommy Hilfiger: «Mis hijos autistas tienen talentos especiales. Son felices, pero también se ponen muy tristes»

Hilfiger no ha vivido esta experiencia como adversidad, asegura que siempre ha mirado hacia delante. “Es mejor tener pensamientos positivos, saber que todo lo malo se acabará”, y añade: “Cuando sufrí la quiebra no entendía de negocios. Aquello fue un despertar. También he aprendido que debes ser amable con los demás, da igual si barren el suelo o son el presidente de EE UU. Hay que tratar a todos por igual, con respeto. Por eso mi primera tienda se llamó People’s Place. Era el lugar de todos”. Hoy, en el contexto del debate acerca de la apropiación cultural, varias voces activistas lo han puesto de ejemplo por la credibilidad con la que siempre se dirigió a la comunidad negra. Hilfiger cree que el asesinato de George Floyd ha contribuido a cambiar la mentalidad de la gente.

Usted ha reivindicado la influencia de la moda deportiva afroamericana.

Si miras hacia atrás a los primeros años de la música, todo procedía del sur, y los afroamericanos fueron las primeras estrellas del rock. La manera en la que vestían era muy cool. Igual que hoy los jugadores de baloncesto. Yo fui el primer diseñador en hacer streetwear en los noventa. Y se me criticó por ello. Tuvo un impacto positivo sobre mi negocio, porque fue muy aceptado por la juventud, pero otros pensaban que era un look ofensivo, nada educado. Yo dije: “No me importa”. Ahora Gucci, Vuitton, Prada, todos hacen streetwear, pero yo fui el primero, aunque muchos me lo desaconsejaron. Hoy es un uniforme global. El mundo es casual.