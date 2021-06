El TCP anula la designación de 42 vocales de tribunales departamentales de justicia

El Tribunal Constitucional Plurinacional de Justicia anuló el viernes pasado la designación de 42 vocales de los tribunales departamentales de justicia, proceso que había sido observado y cuestionado por el Ministerio de Justicia. Así lo confirmó Iván Lima la mañana de este domingo en una entrevista con Asuntos Centrales.

La autoridad del Poder Ejecutivo informó de que en La Paz se presentó una acción de cumplimiento que fue notificada para que se suspenda el acto de posesión de los vocales y el TCP emitió una sentencia constitucional que anula el proceso, al considerar viciada la convocatoria del Consejo de la Magistratura.

“No corresponde continuar con la posesión ni los actos previos, porque el TCP considera que la constitucionalidad no está garantizada. Hay motivos como la posibilidad de reelección de los vocales. Un juez que ingresa al sistema puede permanecer en el cargo hasta su jubilación, pero los vocales que comienzan solo por cuatro años y pueden llegar a ocho por la reelección, pero mediante un procedimiento diferente al de la primera vez de la elección. Esto no se hizo por parte del Consejo de la Magistratura y hay que volver a punto cero y una nueva convocatoria para los 42. Hay otro problema, porque la CUB no delegó los exámenes a la Universidad San Francisco Javier. Hay algunos con sentencias condenatorias por prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución, lo que amerita la recomposición de los tribunales”, dijo Lima.

Informó de que este lunes habrá sala plena de los nueve magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, ya que no todos contaban con la información y ahora se espera que pongan fin a la incertidumbre, así como el Consejo de la Magistratura lance una nueva convocatoria en una semana y en un mes se tenga reconformados los tribunales departamentales.

Lima mantiene sus cuestionamiento al Consejo de la Magistratura, particularmente a dos de sus miembros, por conflictos éticos, ya que tienen parentesco con un par de jueces.

Dijo que también su ministerio objetó el proceso de designación de jueces, como la del ex fiscal Blanco, ya que considera que no dan la talla. También le preocupa la institucionalización de las fiscalías departamentales.

