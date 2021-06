En El Alto decomisan letreros publicitarios

Fuente: El Alteño

La Subalcaldía del Distrito 1, en coordinación con la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana, procedió el viernes al decomiso de letreros publicitarios que se encontraban en las aceras de la avenida Cívica y que obstaculizaban el libre tránsito peatonal.

“De acuerdo a la normativa vigente 186, el cual regula el tema de publicidad en vías públicas, se fue notificando a cada negocio ya que se recibió denuncias de juntas vecinales quienes dijeron que no pueden circular por las aceras, porque están ocupadas por estos letreros en esta avenida principal”, explicó el subalcalde Elvin Linares.

Precisó que no se debe colocar publicidad que no esté autorizada por el área de Recaudaciones, de lo contrario existirán sanciones y decomiso de estos letreros. “A los dueños de negocios de la avenida Cívica se les ha advertido días anteriores que se iba a decomisar sus letreros que no estén autorizados por Recaudaciones, realmente se encontró letreros con publicidad exagerada y que perjudica la libre transpirabilidad de nuestros vecinos. La Dirección de Recaudaciones hará las valoraciones y definirá las sanciones respectivas para cada uno de los letreros que fueron decomisados y todo dueño tiene derecho a demostrar la propiedad de su letrero para poder recogerlo, siempre y cuando cumplan con la multa respectiva”, dijo Linares.

Añadió que esta acción forma parte del plan que tienen en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y que no solo será el control de publicidad arbitraria, sino también tienen la intención de recuperar los espacios públicos que los negocios de comercio han tomado.